Gogoro「騎到飽方案」外送被罰7千？網友大戰：鑽漏洞貪小便宜

新冠肺炎危機尚未解除，為了避免群聚、保持社交距離，外送商機更加火熱，不少平台仍在持續徵人。由於外送員被要求得自備交通工具，有部分車主就使用Gogoro從事外送服務，不料卻在近日收到一張高達7千多元的「違約金通知」，並從原本的騎到飽方案強制改為商用資費方案。有網友驚呼「現在才知道」，質疑根本是「假吃到飽」，也有人表示「再鑽漏洞貪小便宜啊」，話題掀起兩派網友大戰。

有網友在PTT貼出一張Gogoro違約金通知單，內容大意為車主疑似利用Gogoro從事商業用途，違反騎到飽方案，因此將強制改為商用資費方案，並且要求繳納違約金共7022元整，金額會隨合約時間有所差異。此外，若是連續2個月騎乘超過1600公里，也會被推定為商業使用。原po驚呼「夭壽喔！罰7000-9000我加油可以騎到火星還有剩」，並貼上商用資費直指「1公里2元根本搶劫」。

有網友貼出Gogoro違約金通知單。 圖擷自 PTT

吃到飽方案卻收到違約通知，有網友認為「這政策實在很小氣,要搞吃到飽又要限制」，部分網友都附和「還管別人為什麼騎喔」、「買車還要被車商綁死」、「吃到飽還怕吃」、「夠狗肉這樣搞沒人想買」。而有一派網友則回應，買車時合約就是這麼訂的，既然簽了名就認了吧，「不過被抓到就罰七千元有夠坑爹」。

照片公開之後，有不少人這才知道Gogoro還有此項規定。「現在才知道狗肉還有商用方案」、「感謝讓我知道要簽這種約」、「難怪之前有聽到外送員檢舉同行」、「想當初一個朋友為了送外送換狗肉」。

根據Gogoro官網資費方案，騎到飽方案為每月1199元，若綁約3年則每月優惠300元，等於每月實付899元。商用資費方案每月799元，已內含600公里騎乘里程，若是超過600公里則依里程每公里增加1.5~2元不等。值得注意的是，商用資費比起騎到飽方案，沒有辦法「豁免電池遺失或損壞賠償」，使用者得多加注意。