疫情影響…美國最高法院將首度以電話會議形式審理案件

由於新型冠狀病毒疫情影響，使得美國法院審理案情也開始面臨挑戰，畢竟在必須確保安全社交距離，以及避免在密閉空間群聚活動等限制下，要透過一般開庭審理方式進行聽辨，顯然會有其難度。而依照美國最高法院稍早對外發佈聲明，表示將會透過電話會議方式遠距審理多項案件。

就美國最高法院發佈聲明表示，預計會在5月4日、5日、6日、11日、12日，以及13日間，透過電話會議形式審理先前因疫情影響而延後開庭的案件，其中包含川普總統稅務爭議問題，以及Booking.com是否能將本身網域名稱作為公司商標在內案件。

除了透過電話會議形式讓檢方、被告，或是訴訟雙方、代表律師進行辯論，同時也會由法官在內成員以遠距形式聽辨、裁決，而審理過程也會透過線上直播錄音內容，讓新聞媒體用於撰寫報導內容。

但基於過往美國法庭通常基於現場秩序維持，以及包含證人、證物或證詞內容保密，或是避免陪審團後續決定受到影響，通常會禁止現場拍攝或錄影行為，即便美國最高法院此次決定以電話會議形式遠距審理案件，同樣不會以視訊會議形式進行審理，自然也不會有任何影像形式記錄。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》