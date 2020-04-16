熊貓嚴選年底進駐中、南台灣 目標協助更多業者建置線上購物平台

延續先前提供超過2000種生鮮雜貨商品的「熊貓商城」外送服務，並且藉由巨量數據分析判斷哪些商品是消費者經常購買，透過直接與供貨來源、品牌合作，結合在地鄰近倉儲系統與foodpanda本身外送服務系統，讓使用者能直接透過app訂購生鮮雜貨的「pandanow熊貓嚴選」服務，稍早熊貓嚴選新業務總監Denis Aksenov分享此項業務現行發展模式，同時也預告接下來將在今年底進駐台灣主要城市內30個據點，同時也預期讓業務服務效率持續提昇。

依照Denis Aksenov說明，熊貓嚴選服務的運作模式將是透過與供貨來源或品牌直接合作，並且透過坐落於消費者較近的自有倉儲系統存放貨品，當消費者透過foodpanda服務app下訂商品後，即可透過foodpanda既有外送服務系統將貨品以快最速度送達消費者手上，基本上可在20分鐘內完成遞送。

而在熊貓嚴選服務上架商品，主要是透過巨量數據分析觀察哪些商品是較多消費者選購，或是哪些貨品有較頻繁進貨，同時在倉儲系統存貨擺放位置也會依照較多人訂購商品排序，方便內部工作人員快速揀貨，進而讓外送人員快速取貨，並且在時間內完成商品遞送服務。

減少購物時閒逛比例，讓消費者挑了就買

相比傳統電商或實體通路銷售模式，Denis Aksenov強調熊貓嚴選服務主要提供多數人最常購買商品，因此多少反應使用者在生活中較常使用商品需求，進而可減少無謂閒逛情況，並且快速完成挑選訂購，同時藉由foodpanda自有快送服務系統，即可快速取得所購買商品。

從今年2月正式營運，熊貓嚴選已經在北台灣地區建立10個倉儲據點，並且提供休閒零食、烹飪烘焙食材、罐頭果醬、麥片早餐沖調、調味料、保健食品、嬰兒護理、日用紙類、家用清潔用品、家用必需品、寵物用品、文具辦公用品、3C配件在內20種品類，合作超過500個品牌與超過2000種商品，其中不同商品都會透過庫存與銷售數據分析，藉此作為後續進貨上架商品選擇依據，進而能更符合實際購買需求。

▲內部商品儲放會以較多人選購作為排列順序依據

未來將使庫存監控更即時，生鮮商品採彈性促銷方式減少庫存問題

對於庫存監控部分，目前主要會透過揀貨、出貨過程，以及每週例行盤點確認實際庫存，接下來則會朝向可即時統計庫存數量，並且與服務頁面資料連動，避免消費者訂購時才發現庫存不足，或是沒有貨品情況。

此外，針對保存其線相對較短的生鮮商品，除了同樣會藉由數據分析決定哪些商品上架，更會配合產品新鮮度隨時間變化，彈性透過價格調整等方式促銷，若無法順利銷售則會透過報廢等流程處理，並且將銷售數據納入後續進貨考量，藉此掌握生鮮商品銷售效率。

藉由些微進銷價差累積獲利，未來不排除發展自有品牌商品

至於在熊貓嚴選服務獲利模式部分，主要是透過在直接與供貨來源、品牌合作商品供應，並且在實際銷售價格與進價賺取些許差額，其他方面則包含與業者合作複製銷售模式，讓業者無需實際在當地建置銷售、倉儲與物流服務系統，藉由熊貓嚴選服務平台即可提供線上購物服務。

對於目前越來越多電商品牌透過巨量數據分析，多半會進一步針對消費市場喜好提供價格更時會、更符合市場需求的自有品牌商品，Denis Aksenov透露熊貓嚴選未來確實也會朝此方向前進，但仍不是現階段發展首要重點，現階段還是會以市場拓點，並且持續讓購物使用體驗提昇為主。

下半年進駐中、南台灣主要城市，據點將以80坪佔地規模為首選

Denis Aksenov表示，熊貓嚴選從今年2月正式推出後，恰好碰上新型冠狀病毒疫情，使得服務使用率大幅增加，同時在週五至週末間的使用比例最高，每天使用高峰更落在晚餐至宵夜時段。而在北台灣地區累積更多使用支持後，熊貓嚴選服務接下來也會陸續在下半年進駐中台灣及南台灣地區，並且將以佔地80坪左右空間作為倉儲據點，藉此提供可在20分內送達的嚴選商品訂購外送服務。

不過，Denis Aksenov並未進一步透露接下來在中台灣及南台灣具體進駐地點，但強調將會以主要城市為目標，意味包含台中市、高雄市都會是接下來進駐城市。

▲熊貓嚴選倉儲系統據點基本上會選擇80坪儲物空間地點

▲說明熊貓嚴選從訂購到送達消費者手中流程

▲倉儲系統接收到訂單後，就會開始進行揀貨

▲完成揀貨後，就會開始進行分類包裝，其中易碎、虛冷藏商品都會分別包裝

▲外送人員接單後，就會到熊貓嚴選倉儲系統據點領與訂購商品

▲外送人員取得訂購商品後，就會按照原本餐飲外送模式進行遞送，而foodpanda近期也會因應推廣熊貓嚴選服務，進而提高接單外送人員服務費用

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》