快訊

性侵幼妻養女「鮑毓明案」？中國販售兒童的送養黑色產業

聽新聞
test
0:00 / 0:00

熊貓嚴選年底進駐中、南台灣 目標協助更多業者建置線上購物平台

聯合新聞網 / 楊又肇
▲熊貓嚴選新業務總監Denis Aksenov
▲熊貓嚴選新業務總監Denis Aksenov

延續先前提供超過2000種生鮮雜貨商品的「熊貓商城」外送服務，並且藉由巨量數據分析判斷哪些商品是消費者經常購買，透過直接與供貨來源、品牌合作，結合在地鄰近倉儲系統與foodpanda本身外送服務系統，讓使用者能直接透過app訂購生鮮雜貨的「pandanow熊貓嚴選」服務，稍早熊貓嚴選新業務總監Denis Aksenov分享此項業務現行發展模式，同時也預告接下來將在今年底進駐台灣主要城市內30個據點，同時也預期讓業務服務效率持續提昇。

依照Denis Aksenov說明，熊貓嚴選服務的運作模式將是透過與供貨來源或品牌直接合作，並且透過坐落於消費者較近的自有倉儲系統存放貨品，當消費者透過foodpanda服務app下訂商品後，即可透過foodpanda既有外送服務系統將貨品以快最速度送達消費者手上，基本上可在20分鐘內完成遞送。

而在熊貓嚴選服務上架商品，主要是透過巨量數據分析觀察哪些商品是較多消費者選購，或是哪些貨品有較頻繁進貨，同時在倉儲系統存貨擺放位置也會依照較多人訂購商品排序，方便內部工作人員快速揀貨，進而讓外送人員快速取貨，並且在時間內完成商品遞送服務。

減少購物時閒逛比例，讓消費者挑了就買

相比傳統電商或實體通路銷售模式，Denis Aksenov強調熊貓嚴選服務主要提供多數人最常購買商品，因此多少反應使用者在生活中較常使用商品需求，進而可減少無謂閒逛情況，並且快速完成挑選訂購，同時藉由foodpanda自有快送服務系統，即可快速取得所購買商品。

從今年2月正式營運，熊貓嚴選已經在北台灣地區建立10個倉儲據點，並且提供休閒零食、烹飪烘焙食材、罐頭果醬、麥片早餐沖調、調味料、保健食品、嬰兒護理、日用紙類、家用清潔用品、家用必需品、寵物用品、文具辦公用品、3C配件在內20種品類，合作超過500個品牌與超過2000種商品，其中不同商品都會透過庫存與銷售數據分析，藉此作為後續進貨上架商品選擇依據，進而能更符合實際購買需求。

▲內部商品儲放會以較多人選購作為排列順序依據
▲內部商品儲放會以較多人選購作為排列順序依據

未來將使庫存監控更即時，生鮮商品採彈性促銷方式減少庫存問題

對於庫存監控部分，目前主要會透過揀貨、出貨過程，以及每週例行盤點確認實際庫存，接下來則會朝向可即時統計庫存數量，並且與服務頁面資料連動，避免消費者訂購時才發現庫存不足，或是沒有貨品情況。

此外，針對保存其線相對較短的生鮮商品，除了同樣會藉由數據分析決定哪些商品上架，更會配合產品新鮮度隨時間變化，彈性透過價格調整等方式促銷，若無法順利銷售則會透過報廢等流程處理，並且將銷售數據納入後續進貨考量，藉此掌握生鮮商品銷售效率。

藉由些微進銷價差累積獲利，未來不排除發展自有品牌商品

至於在熊貓嚴選服務獲利模式部分，主要是透過在直接與供貨來源、品牌合作商品供應，並且在實際銷售價格與進價賺取些許差額，其他方面則包含與業者合作複製銷售模式，讓業者無需實際在當地建置銷售、倉儲與物流服務系統，藉由熊貓嚴選服務平台即可提供線上購物服務。

對於目前越來越多電商品牌透過巨量數據分析，多半會進一步針對消費市場喜好提供價格更時會、更符合市場需求的自有品牌商品，Denis Aksenov透露熊貓嚴選未來確實也會朝此方向前進，但仍不是現階段發展首要重點，現階段還是會以市場拓點，並且持續讓購物使用體驗提昇為主。

下半年進駐中、南台灣主要城市，據點將以80坪佔地規模為首選

Denis Aksenov表示，熊貓嚴選從今年2月正式推出後，恰好碰上新型冠狀病毒疫情，使得服務使用率大幅增加，同時在週五至週末間的使用比例最高，每天使用高峰更落在晚餐至宵夜時段。而在北台灣地區累積更多使用支持後，熊貓嚴選服務接下來也會陸續在下半年進駐中台灣及南台灣地區，並且將以佔地80坪左右空間作為倉儲據點，藉此提供可在20分內送達的嚴選商品訂購外送服務。

不過，Denis Aksenov並未進一步透露接下來在中台灣及南台灣具體進駐地點，但強調將會以主要城市為目標，意味包含台中市、高雄市都會是接下來進駐城市。

▲熊貓嚴選倉儲系統據點基本上會選擇80坪儲物空間地點
▲熊貓嚴選倉儲系統據點基本上會選擇80坪儲物空間地點

▲說明熊貓嚴選從訂購到送達消費者手中流程
▲說明熊貓嚴選從訂購到送達消費者手中流程

▲倉儲系統接收到訂單後，就會開始進行揀貨
▲倉儲系統接收到訂單後，就會開始進行揀貨

▲完成揀貨後，就會開始進行分類包裝，其中易碎、虛冷藏商品都會分別包裝
▲完成揀貨後，就會開始進行分類包裝，其中易碎、虛冷藏商品都會分別包裝

▲外送人員接單後，就會到熊貓嚴選倉儲系統據點領與訂購商品
▲外送人員接單後，就會到熊貓嚴選倉儲系統據點領與訂購商品

▲外送人員取得訂購商品後，就會按照原本餐飲外送模式進行遞送，而foodpanda近期也會因應推廣熊貓嚴選服務，進而提高接單外送人員服務費用
▲外送人員取得訂購商品後，就會按照原本餐飲外送模式進行遞送，而foodpanda近期也會因應推廣熊貓嚴選服務，進而提高接單外送人員服務費用

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

品牌 foodpanda

延伸閱讀

年底前拼30家！foodpanda熊貓嚴選虛擬超市 20分鐘超快到貨

foodpanda自建倉庫經營熊貓嚴選 倉庫首對外亮相

滑手機逛線上超市 外送平台揮軍零售衝30據點

貨輪「慢漂」 節省倉儲費

相關新聞

熊貓嚴選年底進駐中、南台灣 目標協助更多業者建置線上購物平台

延續先前提供超過2000種生鮮雜貨商品的「熊貓商城」外送服務，並且藉由巨量數據分析判斷哪些商品是消費者經常購買，透過直接與供貨來源、品牌合作，結合在地鄰近倉儲系統與foodpanda本身外送服務系統，讓使用者能直接透過app訂購生鮮雜貨的「pandanow熊貓嚴選」服務，稍早熊貓嚴選新業務總監Denis Aksenov分享此項業務現行發展模式，同時也預告接下來將在今年底進駐台灣主要城市內30個據點，同時也預期讓業務服務效率持續提昇。

疫情影響…美國最高法院將首度以電話會議形式審理案件

由於新型冠狀病毒疫情影響，使得美國法院審理案情也開始面臨挑戰，畢竟在必須確保安全社交距離，以及避免在密閉空間群聚活動等限制下，要透過一般開庭審理方式進行聽辨，顯然會有其難度。而依照美國最高法院稍早對外發佈聲明，表示將會透過電話會議方式遠距審理多項案件。

運用地圖大數據 蘋果分析用戶移動趨勢幫助對抗疫情

新型冠狀病毒（COVID-19）全球疫情未見消退，讓許多國際科技公司也都動起來，運用最新科技技術與大數據，幫助各地政府以...

蓋一座5G基地台要砸多少錢？這些花費可能比基地台本身更貴

最近英國鄉民相信網路上流傳的「5G基地台會傳播肺炎」的消息，開始破壞5G基地台。陸續有幾座城市的基地台被燒毀，也讓當地的電信商很頭痛。除了需要花時間、人力重新建設之外，還有成本的問題。不過，一座被燒毀的5G基地台，到底值多少錢呢？

全球最大新創抖音母公司開展徵才計畫 首波目標新聘1萬人

抖音母公司字節跳動展開今年全年目標要新聘4萬人的求才計畫。根據彭資訊看到的公司內部網站訊息，這家全球最大的新創企業此階段...

強調效能更高、花費更低！AMD增加全新7Fx2系列EPYC處理器

去年宣布推出代號「Rome」，核心總數達64組以上的第二代EPYC系列處理器後，AMD稍早進一步推出全新7Fx2系列EPYC處理器規格，同樣強調以更高核心運作時脈，讓每組核心可發揮更大運算效能，同時也相對讓效能建置費用相對更低。

疫情影響EUV微影設備交貨！三星旗下5nm製程技術可能延後

相關消息指稱，由於新型冠狀病毒疫情影響，導致三星原本向荷蘭ASML訂購EUV微影設備出口交貨受影響，進而造成其5nm製程技術應用佈署將因此延後。

抗疫戰情室｜主題樂園關閉、新電影也沒了！迪士尼如何把自己「搬進粉絲家」，留住忠實客？

迪士尼的各項業務，都因疫情受到重創，尤其作為營收主要來源的主題樂園。

大批阿公級程式設計師重回崗位救火！美國政府求援「COBOL工程師」江湖告急

過去三週，美國的新增失業人數超過了 1600 萬，相當於美國勞動力的十分之一。來自全國的失業者湧入各地政府申請救濟，因而讓失業救濟系統導致了系統過載。而接下來的問題來了，由於這套系統是用COBOL語言寫的，如果現在要進行維護、升級，懂得這門程式語言的工程師已經越來越少，或是年事已高，因而紐澤西州長公開要求COBOL工程師跳出來協助。

NASA計劃在月球隕石坑上 蓋一座人類史上最大的電波望遠鏡

月球隕石坑是最好的天然弧形接受板，加上月球背面永遠背對地球，可以不受電離層或地球周圍其他各種電波干擾，可「專心」測量那些無法從地球上檢測到的波長和頻率！

Waymo自駕車累積超過2000萬英哩道路測試 行經美國25座城市

依照Waymo韓裔工業設計師安有貞 (音譯，Yoo-Jung Ahn)分享原本計畫在今年SXSW活動展示內容，顯示目前Waymo自駕車已經累積超過2000萬英哩 (約3200萬公里)道路測試行駛距離，若加上模擬測試行駛道路距離更超過100億英哩 (約160億公里)，而目前Waymo已經在美國境內超過25座城市進行自駕車道路測試。

繼英國之後 荷蘭鄉民也稱「危害健康與隱私」燒毀5G基地台

先前英國鄉民聽信地方電台播報內容，認定5G網路基地台成為傳播新型冠狀病毒「幫凶」，進而燒毀位於英國伯明罕的5G網路基地台，甚至攻擊或辱罵負責架設5G網路基地台的工作人員之後，目前荷蘭地區也出現民眾因認為5G網路基地台會影響人體健康與隱私，結果燒毀當地4座5G網路基地台。

熱門新聞

iPhone SE 正式推出！外觀仿若iPhone 6售價14,500元起

來了！新iPhone SE登場 14,500元起跳史上最便宜

蘋果特賣會全系列1折起 限時4天[i]Store南西店搶優惠

好消息！日本任天堂宣布Switch本週起恢復供貨

史上最便宜iPhone來了 台幣14,500元起跳

外觀借鑒iPhone4 蘋果新款機型就像縮小版iPad Pro

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。