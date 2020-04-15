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蓋一座5G基地台要砸多少錢？這些花費可能比基地台本身更貴

聯合新聞網 / T客邦
路透
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最近英國鄉民相信網路上流傳的「5G基地台會傳播肺炎」的消息，開始破壞5G基地台。陸續有幾座城市的基地台被燒毀，也讓當地的電信商很頭痛。除了需要花時間、人力重新建設之外，還有成本的問題。不過，一座被燒毀的5G基地台，到底值多少錢呢？

目前全球的5G基地台，主要供應商來自於無線通訊界的四大天王：華為、Nokia、Ericsson與中興(ZTE)，後起之秀則是三星。

去年台灣大哥大在11月8日的法說會上，總經理林之晨曾經表示過，根據政府規劃，3.5GHz 頻段釋出 270MHz 頻寬，建設義務為至少 1000 個基地台、電波涵蓋範圍達營業區人口數 50%，預估 1 座 5G 基地台成本為 10-20 萬美元，且若以 50% 涵蓋率計算，大概需要 4000-5000 座基地台，但最後的成本價格與數量，需以實際布建規劃而定，全國光是 5G 基地台初期建置成本，至少 200 億元。

台灣大哥大總經理林之晨。 聯合報記者曾吉松／攝影
台灣大哥大總經理林之晨。 聯合報記者曾吉松／攝影

不過，台灣目前5G基地台的建設可能都還在初期，這個 「5G 基地台成本為 10-20 萬美元」的說法我們就先當作參考。而且，依照所標到的頻段的不同，不同電信公司使用的設備也可能不同。

由於5G是個龐大而複雜的系統，除了基地台本身的設備外，你還需要考慮基地台的施工費用、核心網路傳輸設備、電力配套等等。而不光光只是設備本身這麼簡單，因此，5G 基地台的成本費用，可以分為「一整座基地台」的所有費用，以及「基地台設備」的費用兩方面來看。

中國從去年開始就開跑5G建設，中國移動表示今年還有近25萬座5G基地台要建。為此，目前中國移動公布了相關的採購費用預算，中國移動2020年資本支出預算為1798億元（人民幣），其中5G相關投資計劃約1000億元（人民幣），平均來看，每座5G基地台需要花費近40萬元（人民幣）。也就是說，在中國移動的規劃中，「一整座基地台」的所有費用為40萬元人民幣，相當於5.7萬美元。

與此同時，中國移動近日公佈了2020年5G二期無線網路主要設備集中採購結果，總共需求232,143座5G基地台，採購總額370.88億元（人民幣）。按此計算，單單一座5G基地台的價格就有16萬元（人民幣），相當於2.3萬元美金。

當然因為中國移動的官方色彩，再加上自家華為的基地台，以及這麼龐大數量的基地台建置的機會，都可能因此壓低一座5G基地台的報價。不過，或許我們可以認為，2.3萬美元（約70萬台幣），是一座5G基地台設備的最基本起跳價格。

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》

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