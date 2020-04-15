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疫情影響EUV微影設備交貨！台積電：3nm製程試產可能延後

聯合新聞網 / 楊又肇

相關消息指稱，由於新型冠狀病毒疫情影響，導致三星原本向荷蘭ASML訂購EUV微影設備出口交貨受影響，進而造成其5nm製程技術應用佈署將因此延後。

由於台積電在去年便擴大採購ASML旗下EUV微影設備，採購佔比幾乎高達ASML總出貨量的一半以上，並且計畫應用在今年第二季大規模量產的5nm製程產品，其中包含華為、Qualcomm、AMD，以及蘋果旗下新款處理器，雖然整體多少還是受到疫情影響，但台積電強調5nm製程技術影響程度不大，僅接下來的3nm製程試產可能會有延後情況。

而三星方面雖然也進入5nm製程技術應用布局，但主要還是先聚焦在DRAM在內記憶體產品，加上先前EUV微影設備訂購數量相對較少，目前更因疫情影響設備交貨時程，使得三星在5nm製程技術用於處理器產品量產腳步將面臨落後。

另外，市場也有消息指稱蘋果已經向台積電預訂大量5nm製程技術產能，預期將會用於新款A14處理器量產，並且將應用在今年下半年準備推出的iPhone 12系列手機，甚至蘋果還一度要求預訂台積電今年第四季的5nm製程技術產能，因此有可能影響其他諸如華為、Qualcomm及AMD處理器產品生產比例。

不過，其他消息也指稱華為取消原本向台積電預訂的5nm製程技術產能，或許有可能與本身手機產品無法使用Google服務內容，導致在全球市場銷售面臨壓力，進而造成整體出貨量面臨減少有關。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

台積電 疫情 荷蘭 三星

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