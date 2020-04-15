強調效能更高、花費更低！AMD增加全新7Fx2系列EPYC處理器

去年宣布推出代號「Rome」，核心總數達64組以上的第二代EPYC系列處理器後，AMD稍早進一步推出全新7Fx2系列EPYC處理器規格，同樣強調以更高核心運作時脈，讓每組核心可發揮更大運算效能，同時也相對讓效能建置費用相對更低。

此次推出的7Fx2系列EPYC處理器，同樣以7nm製程的Zen 2架構打造，並且維持採用AMD Infinity架構設計，分別包含採8核心、180W電功耗設計的7F32，以及16核心、225W電功耗設計的7F52，另外也包含採24核心、240W電功耗設計的7F72三種規格，運作時脈分別介於3.7GHz-3.9GHz、3.5GHz-3.9GHz與3.2GHz-3.7GHz，至於L3快取則分別為128MB (每組核心配置16MB)、256MB (每組核心配置16MB)與192MB (每組核心配置8MB)。

與去年推出標榜核心數量高達64組的處理器設計比較，此次推出的7Fx2系列EPYC處理器強調提供最高每核提供最高運算效率，並且鎖定商用工作流程應用最佳化設計，主要針對企業建置私有雲，或是用於建置內部小規模虛擬化應用等需求打造。

相比2017年推出同等及處理器規格，AMD強調7Fx2系列EPYC處理器不僅能帶來更高運算效益，同時每組核心效能建置所需費用更低，另外也能讓企業以更少節點建置伺服器，並且維持相同運算效能表現。

另一方面，7Fx2系列EPYC處理器同樣支援8通道配置的DDR4-3200規格記憶體，以及最高128通道PCIe 4.0連接埠，屆此對應更快數據傳輸效率，進而讓整體運算效率提昇。

目前包含Dell EMC、Nutanix、IBM Cloud、微軟、Supermicro、技嘉、華碩、AWS、Google Cloud、甲骨文、騰訊在內業者，以及包含美國空軍、美國能源部所屬橡樹嶺國家實驗室、勞倫斯利佛摩國家實驗室、印第安那大學、聖地牙哥超級電腦中心、法國氣象局、法國國家計算與自動化研究所，均與AMD有深度合作。

而此次推出7Fx2系列EPYC處理器，AMD預期將能讓企業佈署更小規模私有雲、虛擬化應用服務，並且確保每組核心運算效能所需花費更符合成本效益，特別針對VMware一類虛擬化應用服務業者開始調整其計費方案，要求使用核心數量超過32組以上情況將增加收費情況，將能凸顯AMD EPYC處理器在每組核心效能提昇所帶動效益，同時也能讓企業在整體運算效能建置花費相對較低。

除此之外，AMD也強調藉由EPYC處理器設計，將能協助更多大小不等規模企業加快上雲佈署發展，並且能以預算成本有限，或是希望能讓每筆建置成本花費在刀口上的形式加速數位轉型。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》