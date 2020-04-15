快訊

美軍電偵機現蹤台灣南部海域 3週內第12度

瘟疫中出社會的日本新鮮人 令和時代「求職冰河期」？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

強調效能更高、花費更低！AMD增加全新7Fx2系列EPYC處理器

聯合新聞網 / 楊又肇

去年宣布推出代號「Rome」，核心總數達64組以上的第二代EPYC系列處理器後，AMD稍早進一步推出全新7Fx2系列EPYC處理器規格，同樣強調以更高核心運作時脈，讓每組核心可發揮更大運算效能，同時也相對讓效能建置費用相對更低。

此次推出的7Fx2系列EPYC處理器，同樣以7nm製程的Zen 2架構打造，並且維持採用AMD Infinity架構設計，分別包含採8核心、180W電功耗設計的7F32，以及16核心、225W電功耗設計的7F52，另外也包含採24核心、240W電功耗設計的7F72三種規格，運作時脈分別介於3.7GHz-3.9GHz、3.5GHz-3.9GHz與3.2GHz-3.7GHz，至於L3快取則分別為128MB (每組核心配置16MB)、256MB (每組核心配置16MB)與192MB (每組核心配置8MB)。

與去年推出標榜核心數量高達64組的處理器設計比較，此次推出的7Fx2系列EPYC處理器強調提供最高每核提供最高運算效率，並且鎖定商用工作流程應用最佳化設計，主要針對企業建置私有雲，或是用於建置內部小規模虛擬化應用等需求打造。

相比2017年推出同等及處理器規格，AMD強調7Fx2系列EPYC處理器不僅能帶來更高運算效益，同時每組核心效能建置所需費用更低，另外也能讓企業以更少節點建置伺服器，並且維持相同運算效能表現。

另一方面，7Fx2系列EPYC處理器同樣支援8通道配置的DDR4-3200規格記憶體，以及最高128通道PCIe 4.0連接埠，屆此對應更快數據傳輸效率，進而讓整體運算效率提昇。

目前包含Dell EMC、Nutanix、IBM Cloud、微軟、Supermicro、技嘉、華碩、AWS、Google Cloud、甲骨文、騰訊在內業者，以及包含美國空軍、美國能源部所屬橡樹嶺國家實驗室、勞倫斯利佛摩國家實驗室、印第安那大學、聖地牙哥超級電腦中心、法國氣象局、法國國家計算與自動化研究所，均與AMD有深度合作。

而此次推出7Fx2系列EPYC處理器，AMD預期將能讓企業佈署更小規模私有雲、虛擬化應用服務，並且確保每組核心運算效能所需花費更符合成本效益，特別針對VMware一類虛擬化應用服務業者開始調整其計費方案，要求使用核心數量超過32組以上情況將增加收費情況，將能凸顯AMD EPYC處理器在每組核心效能提昇所帶動效益，同時也能讓企業在整體運算效能建置花費相對較低。

除此之外，AMD也強調藉由EPYC處理器設計，將能協助更多大小不等規模企業加快上雲佈署發展，並且能以預算成本有限，或是希望能讓每筆建置成本花費在刀口上的形式加速數位轉型。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

法國 AMD 處理器

延伸閱讀

舊款處理器清庫存？LG Style 3採Snapdragon 845處理器

容量至少提昇兩倍？傳微軟計畫在5月初揭曉新款Surface Go

OPPO正式揭曉Ace 2 率先採用40W無線閃充功能

平價iPhone傳4月發表 供應鏈淡季逢甘霖

相關新聞

疫情影響EUV微影設備交貨！台積電：3nm製程試產可能延後

相關消息指稱，由於新型冠狀病毒疫情影響，導致三星原本向荷蘭ASML訂購EUV微影設備出口交貨受影響，進而造成其5nm製程技術應用佈署將因此延後。

強調效能更高、花費更低！AMD增加全新7Fx2系列EPYC處理器

去年宣布推出代號「Rome」，核心總數達64組以上的第二代EPYC系列處理器後，AMD稍早進一步推出全新7Fx2系列EPYC處理器規格，同樣強調以更高核心運作時脈，讓每組核心可發揮更大運算效能，同時也相對讓效能建置費用相對更低。

抗疫戰情室｜主題樂園關閉、新電影也沒了！迪士尼如何把自己「搬進粉絲家」，留住忠實客？

迪士尼的各項業務，都因疫情受到重創，尤其作為營收主要來源的主題樂園。

大批阿公級程式設計師重回崗位救火！美國政府求援「COBOL工程師」江湖告急

過去三週，美國的新增失業人數超過了 1600 萬，相當於美國勞動力的十分之一。來自全國的失業者湧入各地政府申請救濟，因而讓失業救濟系統導致了系統過載。而接下來的問題來了，由於這套系統是用COBOL語言寫的，如果現在要進行維護、升級，懂得這門程式語言的工程師已經越來越少，或是年事已高，因而紐澤西州長公開要求COBOL工程師跳出來協助。

NASA計劃在月球隕石坑上 蓋一座人類史上最大的電波望遠鏡

月球隕石坑是最好的天然弧形接受板，加上月球背面永遠背對地球，可以不受電離層或地球周圍其他各種電波干擾，可「專心」測量那些無法從地球上檢測到的波長和頻率！

Waymo自駕車累積超過2000萬英哩道路測試 行經美國25座城市

依照Waymo韓裔工業設計師安有貞 (音譯，Yoo-Jung Ahn)分享原本計畫在今年SXSW活動展示內容，顯示目前Waymo自駕車已經累積超過2000萬英哩 (約3200萬公里)道路測試行駛距離，若加上模擬測試行駛道路距離更超過100億英哩 (約160億公里)，而目前Waymo已經在美國境內超過25座城市進行自駕車道路測試。

繼英國之後 荷蘭鄉民也稱「危害健康與隱私」燒毀5G基地台

先前英國鄉民聽信地方電台播報內容，認定5G網路基地台成為傳播新型冠狀病毒「幫凶」，進而燒毀位於英國伯明罕的5G網路基地台，甚至攻擊或辱罵負責架設5G網路基地台的工作人員之後，目前荷蘭地區也出現民眾因認為5G網路基地台會影響人體健康與隱私，結果燒毀當地4座5G網路基地台。

美國政府機構建議FCC 撤除中國電信在美境內業務執照

除了進一步削減華為、中興在內中國品牌業者在美國境內發展，同時也設法讓這些中國品牌業者無法順利取得美國境內技術資源，美國司法部、國土安全部、國防部、國務院、商務院，以及美國貿易代表署稍早建議y94美國聯邦通訊委員會 (FCC)進一步撤除中國電信 (China Telecom)於美國境內提供電信服務授權。

研發新冠肺炎疫情追蹤app 全球版5月中問世

蘋果與谷歌將開發追蹤平台，透過藍芽訊號判定確診者的接觸範圍，並向與該名用戶有過接觸的其他用戶傳送警告訊息。歐盟認為此一平台符合個資保護相關規範。除了此平台外，英美兩國民眾目前已經可以透過下載一款名為「COVID Symptom Tracker」（新冠肺炎症狀追蹤器）的應用程式，來自主回報自己的身體狀況。

三星傳與Google合作客製化處理器 採用Arm尚未公布架構設計

三星與Google之間一直有著相當深度合作關係，從過往不少Android系列機種形式設計均與Google密切合作，就連新版Android作業系統也因應三星提出螢幕可凹折手機產品布局，進而加入最佳化調整介面設計。而稍早更傳出三星將與Google合作客製化處理器，預期藉由三星旗下Exynos技術團隊與Arm最新架構打造效能更高的客製化產品。

Google、蘋果合作 以藍牙數據確認新冠病毒感染途徑

新型冠狀病毒疫情持續在全球地區擴大之下，除了影響目前多數人生活起居與互動模式，連帶也影響不少產業經濟問題 (但相對也讓地區空污問題減少許多)，因此也讓不少業者開始投入疫情影響改善工作，同時也讓不少企業開始互相合作，例如Google與蘋果稍早便共同發出聲明，將攜手合作透過彼此技術打造新型冠狀病毒接觸史追蹤技術，預期藉由藍牙連接技術為基礎，在確保個人隱私不受影響前提，協助確認病況感染來源路徑。

暴雪聲明：未來幾個月視情況決定是否舉辦BlizzCon

因為目前新型冠狀病毒疫情影響持續擴大，同時也無法確定疫情接下來是否會有趨緩情況，暴雪娛樂稍早發出聲明表示，將會在幾個月後視情況決定是否舉辦今年度的BlizzCon活動。

熱門新聞

影／在台日籍網紅影片「我跟你一樣討厭台灣人」諷譚德塞 網友笑翻

手機電池想續航使用更長久 用這4招方法就夠

大批阿公級程式設計師重回崗位救火！美國政府求援「COBOL工程師」江湖告急

你是主流還是小眾？ 一張圖揭密台灣人最愛的社群媒體

宅在家大暴增 主廠牌電視遊樂器全台大缺貨

可以更新了！LINE正式支援蘋果Apple ID登入或移動帳號

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。