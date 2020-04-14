抗疫戰情室｜主題樂園關閉、新電影也沒了！迪士尼如何把自己「搬進粉絲家」，留住忠實客？

摘要 1.迪士尼的各項業務，都因疫情受到重創，尤其作為營收主要來源的主題樂園。 2.他們在關園時期更新設備、拓展園區。同時搭著民眾居家隔離需求，推出線上內容，再利用自身優勢，在電視、電影製作停滯之際，推出自家內容，維持品牌新鮮感，都是迪士尼的應對之道。

百年來最大疫情衝擊全球經濟，供應鏈重組、產業洗牌、商業模式改變。商周每天一篇「抗疫戰情報」，從各行各業找出危機解方，和您一起求生存、找機會。

COVID-19疫情衝擊，就連帶給人們歡樂的夢幻王國迪士尼，也難逃浩劫，只能強顏歡笑。迪士尼的各項業務都受到重創，尤其作為營收主要來源的主題樂園。

今年1月底，上海和香港迪士尼宣布關閉，東京迪士尼在2月底也關園，到了3月份，歐美疫情升溫，連法國、美國的迪士尼也不得不關門。

《商業內幕》（Business Insider）報導指出，瑞士銀行分析師估計，迪士尼6座樂園全數關閉1個月，這位娛樂巨頭將減少20億美元收入，相當於該公司2020年預期收入的2.5%。迪士尼的影視業務，也遭波及，《富比士》（Forbes）報導，該公司原先預計3月底上映的大片《花木蘭》，上映時間遙遙無期；迪士尼旗下體育頻道ESPN也因為賽事中止落入困境，廣告營收還可能因經濟蕭條而衰減。

衝擊接踵而來，娛樂巨頭如何應對，以站穩夢幻王國的「王位」？

樂園雖然關閉，拓展計畫不停擺

迪士尼樂園在經營上，一直採用「三三制」，也就是每年都會淘汰三份之一的遊樂設施，新增三分之一的新設備，讓整個樂園一直有新血注入，使遊客每次來都有新的體驗。

這次疫情讓樂園關門，對迪士尼來說，也成了備戰的好時機。像是香港迪士尼，它座落於東西方交匯之地，卻是目前世界上面積最小的迪士尼樂園，現在雖然關園，但內部擴建計畫，仍馬不停蹄地進行。

香港理工大學酒店與旅遊管理學院，與唯港薈酒店共營的SHTM+ICON諮詢團隊高級商業發展經理Jacqui Shi，接受《香港01》訪問時表示，香港迪士尼的擴建勢在必行。「對整個產業來說，無論如何都是一件好事，不管從經濟角度或企業形象來看，都會帶來正面影響。例如吸引更多遊客、招商引資等。」她說。

另外，根據美國雜誌《Attraction》，迪士尼在奧蘭多樂園旁邊，購入一塊土地，打算用於擴建整個度假勝地。

而除了具體的擴建計劃照舊之外，該公司也用了其他方法，讓迪士尼的歡樂氣氛突破疫情封鎖，擴展到生活的其他面向，繼續抓住粉絲的心。

在家玩迪士尼！線上看遊行、參觀園區

時序步入春季，正是出遊的好日子，許多家庭原先都安排帶小孩去迪士尼遊玩，計畫卻被疫情打亂。

根據《富比士》分析，迪士尼的「鐵粉」不只會去迪士尼玩，他們是享受其中的體驗和氛圍。現在這群粉絲是該公司必須緊抓的對象，因為他們是讓迪士尼合家歡的品牌心佔率，在居家隔離期間，還能持續發酵的人。

面對這樣的情況，迪士尼推出線上網站，放上許多遊行片段、園區影片，用鏡頭帶領大家瀏覽樂園的各個角落，也放上許多以知名卡通人物為主角的互動內容，包含遊戲、繪畫教學影片、聽名人講迪士尼故事等等，讓民眾無論在哪都可以體驗「迪士尼」。《CNN》報導，有美國家庭，甚至直接把家裡裝飾成迪士尼電影的場景，和孩子們玩角色扮演。迪士尼運用線上資源，創造沈浸式的體驗，把迪士尼帶進到鐵粉家中。

而針對其他迪士尼粉，該公司因應局家檢疫期間，大家多在家裡下廚，在網站上分享了園區內熱門甜品的食譜。實作後的粉絲佛萊克（Jenny Flake）告訴《富比士》：「在這個艱困的時期，製作這種點心非常療癒，令人重新感受到當時去迪士尼的感覺。」

在家看迪士尼！全力推動串流平台

去年11月才上線的串流媒體Diseny+，則是目前唯一表現優異的業務，迪士尼8日發新聞稿表示，該服務已在全球吸引5000萬訂戶。

《紐約時報》（The New York Times）報導，分析師表示，疫情讓該平台留住現有訂戶外，也吸引了不少新訂戶，因為小孩們都停課在家，家長們需要闔家觀賞的內容。

迪士尼旗下有自己的工作室和動畫製作公司皮克斯，現在加上串流平台可以取代電影院，《The Verge》報導，已經開始有電影選擇提早上架該平台，或直接在平台上首映。在電視和電影受疫情波及、製作停滯之際，迪士尼加大力度發揮提供新內容的「先天優勢」，黏住訂戶，也維持品牌熱度。

另外，該公司在疫情期間，為了拿下印度這個大市場，因地制宜，針對印度在地多數消費水平制訂合適訂閱方案，藉此在更龐大人口市場爭取更多發展機會。

這間備受全球民眾喜愛的歡樂王國，正面臨成立近百年來，最嚴峻的考驗。若能挺過去，或許就能為迪士尼帶來下一個一百年。

（參考來源：The Verge、The New York Times、CNN、Attraction、Forbes、Business Insider）

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