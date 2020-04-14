大批阿公級程式設計師重回崗位救火！美國政府求援「COBOL工程師」江湖告急

過去三週，美國的新增失業人數超過了 1600 萬，相當於美國勞動力的十分之一。來自全國的失業者湧入各地政府申請救濟，因而讓失業救濟系統導致了系統過載。而接下來的問題來了，由於這套系統是用COBOL語言寫的，如果現在要進行維護、升級，懂得這門程式語言的工程師已經越來越少，或是年事已高，因而紐澤西州長公開要求COBOL工程師跳出來協助。

紐澤西州的情況並非特例，佛州的失業救濟系統也不堪重負，麻省徵召了 500 多名遠端工作的新僱員，去滿足對失業救濟系統日益增長的需求。

根據美國政府問 2016 年的報告，州政府和多個聯邦機構的系統仍然在使用 COBOL。COBOL系統仍然能處理大量的數據，而替換它的時間和成本比較昂貴。

對於不懂得程式語言的人來說，或許會覺得程式語言這門學問，應該是「一法通、萬法通」，你懂得一些基本的邏輯，剩下的可能就是不同語法的轉換而已。

對於許多主流程式來說或許是這樣，但是COBOL雖然是最早的高階程式語言，但是當初它的設計是針對當時的商業應用而設計，這點你從他的名字就知道。（Common Business Oriented Language）。與COBOL語言有非常麻煩而且複雜的格式要遵循，擅長是用來進行數據的收集、儲存、傳送、分類、排序、計算及列印報表。

由於COBOL的特殊性，再加上後來如果有用到資料處理的問題時，大多數的人都會用EXCEL這一類的試算表來處理，根本不需要輸入程式，因此學習COBOL程式語言的人也越來越少。不過，作為一個1960年發佈的程式語言，早期許多政府機關在建立系統的時候，很多都採用COBOL來設計，因此其實學習COBOL的人只要找到工作，幾乎都變成鐵飯碗。

對於政府的呼籲，美國的COBOL程式設計師積極響應。其中有一間名為 Cobol Cowboys 公司，這間公司主要由兼職的COBOL程式設計師組成的，成員在過去的三年間從 50 人增長到了 350 人。

挺身而出前來幫忙的COBOL程式設計師，平均起來年齡約為 45-60 歲，其中還包括一名 Cobol 語言創立者 Grace Hopper 的同事，年齡現在已經有 80 多歲了。

新聞來源：spectrum

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》