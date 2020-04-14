NASA計劃在月球隕石坑上 蓋一座人類史上最大的電波望遠鏡

月球隕石坑是最好的天然弧形接受板，加上月球背面永遠背對地球，可以不受電離層或地球周圍其他各種電波干擾，可「專心」測量那些無法從地球上檢測到的波長和頻率！

人類總是希望看得更遠。美國航太總署（NASA）上週發表了一項新計畫：他們打算在月球背面（也就是月球永遠背對地球的那一面）的大隕石坑上，直接蓋出一座巨型無線電波望遠鏡。

電波望遠鏡原理上其實就是大型的電波接受器，它會用弧形的接受板，把天體所發出的電波匯聚到反射次鏡，再把這些訊號放大處理。理論上弧形接受板的直徑越大，接收電波的能力就越強，所以月球上巨大隕石坑就成了最好的天然弧形接受板，再加上月球背面永遠背對地球，代表它可以不受電離層或地球周圍其他各種電波干擾，可以「專心」測量那些無法從地球上檢測到的波長和頻率。

NASA 將它命名為 Lunar Crater Radio Telescope，LCRT 計畫。按照計劃，NASA 會使用無人月球車將隕石坑內拉出一個直徑約 1 公里的金屬網形成弧形接受板用來接受訊號，並且在中心點上面架設反射次鏡。如果實現，LCRT 的直徑將會比現在人類最大的中國貴州 500 公尺口徑電波望遠鏡（天眼 FAST）還大上一倍，並且可以接受低於 30MHz 頻率的電波，而且 NASA 還打算用全自動化、無需任何人工操作的方式蓋出 LCRT。

這項計畫是由 NASA 噴氣推進實驗室的機器人科學家 Saptarshi Bandyopadhyay 提出的，並且已從 NASA 創新先進概念 （NIAC）專案計劃中獲得 125,000 美元的初期概念研討基金。NASA 表示雖然這還不是它們的正式工作任務，而且可能需要十年或更長時間開發，但會是非常值得人類期待的研究方向。

《本文作者 Chris，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》