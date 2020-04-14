美國政府機構建議FCC 撤除中國電信在美境內業務執照

除了進一步削減華為、中興在內中國品牌業者在美國境內發展，同時也設法讓這些中國品牌業者無法順利取得美國境內技術資源，美國司法部、國土安全部、國防部、國務院、商務院，以及美國貿易代表署稍早建議y94美國聯邦通訊委員會 (FCC)進一步撤除中國電信 (China Telecom)於美國境內提供電信服務授權。

美國是在2007年授權中國電信於美國境內地區提供連接美國境內、境外國際電話業務，但在近年來對於中國政府利用網路管道向美國政府機構發動攻擊、竊取資訊，甚至進一步危害境內民眾隱私等安全的擔憂持續升高下，美國政府逐漸對於在美國境內發展業務的中國品牌業者產生高度不信任感，除了近年被列為出口禁止名單的華為、中興，更早之前也曾限制聯想在內中國品牌業者在美國境內發展。

而此次提出建議撤除中國電信在美國境內提供電信服務授權，同樣也是基於美國目前對於中國品牌可能成為中國政府在背後操作跳板，進而在其產品設置後門，以利竊取美國境內政府機構機密，或是從事反政府相關事宜。

此次聯名指稱中國電信背後可能有中國政府操作，加上中國電信過去對於如何存放美國境內通訊連接記錄無法交代清楚，同時過去也曾發生中國電信曾經發生路由器安全措施不足，導致將原本傳向歐洲地區的行動流量導向中國電信旗下伺服器，因此懷疑中國電信可能協助中國政府竊取美國境內資訊，因此希望美國聯邦通訊委員會撤除中國電信在內取得授權執照。

不過，美國政府並未實際找到任何中國政府故意違反協議，或是刻意進行網路惡意攻擊的證據，但確實中國電信營運方面也並未完全遵守授權協議範圍，因此才會引發此次美國政府機構懷疑。

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