快訊

北市隨機殺人！「他想對我不利」 房仲猛砍小黃司機10多刀

疫情未減！全球新冠肺炎確診人數 突破200萬大關

聽新聞
test
0:00 / 0:00

繼英國之後 荷蘭鄉民也稱「危害健康與隱私」燒毀5G基地台

聯合新聞網 / 楊又肇

先前英國鄉民聽信地方電台播報內容，認定5G網路基地台成為傳播新型冠狀病毒「幫凶」，進而燒毀位於英國伯明罕的5G網路基地台，甚至攻擊或辱罵負責架設5G網路基地台的工作人員之後，目前荷蘭地區也出現民眾因認為5G網路基地台會影響人體健康與隱私，結果燒毀當地4座5G網路基地台

實際上，類似言論一直在網路基地台架設過程發生，例如台灣過去也曾有不少民眾抗議居家附近架設基地台影響個人健康，進而要求拆除基地台的情況。

而此次荷蘭地區民眾也因為認定5G網路基地台不僅造成人體健康問題，還會造成個人隱私問題，顯然不僅聽信部分將無線電磁波對人體產生影響情況過度放大的說法，更將個人隱私因網路傳播情況集中歸咎於5G網路基地台。

荷蘭地區其實尚未有電信業者正式進入5G網路服務商用階段，目前都還是處於測試狀態，因此受到部分民眾以過激行為反對建置5G網路基地台，或許多少會讓荷蘭地區的5G網路服務推動面臨一些阻力。

從科學角度來看，無線網路傳輸伴隨的電磁波確實長時間下來會對人體產生影響，但實際影響幅度其實相當小，雖然不能說100%沒有影響，只是日常生活中反而有更多產生電磁波的設備，例如微波爐、變壓器等，反而更容易影響個人健康或精神狀況。

以使用情況來看的話，反而盡量減少手機黏著使用比例，可能還比較容易降低個人長時間接觸電磁波，進而減少造成一定身體健康影響的機率。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

基地台 荷蘭 5G

延伸閱讀

擔憂危害健康、隱私 荷英5G基地台屢遭破壞

荷蘭基地台遭5G抗議者破壞 恐阻礙新一代網路發展

誤信5G傳播病毒謠言 英國基地台被燒毀

英國準備迎接病患潮 各地改建臨時醫院

相關新聞

Waymo自駕車累積超過2000萬英哩道路測試 行經美國25座城市

依照Waymo韓裔工業設計師安有貞 (音譯，Yoo-Jung Ahn)分享原本計畫在今年SXSW活動展示內容，顯示目前Waymo自駕車已經累積超過2000萬英哩 (約3200萬公里)道路測試行駛距離，若加上模擬測試行駛道路距離更超過100億英哩 (約160億公里)，而目前Waymo已經在美國境內超過25座城市進行自駕車道路測試。

繼英國之後 荷蘭鄉民也稱「危害健康與隱私」燒毀5G基地台

先前英國鄉民聽信地方電台播報內容，認定5G網路基地台成為傳播新型冠狀病毒「幫凶」，進而燒毀位於英國伯明罕的5G網路基地台，甚至攻擊或辱罵負責架設5G網路基地台的工作人員之後，目前荷蘭地區也出現民眾因認為5G網路基地台會影響人體健康與隱私，結果燒毀當地4座5G網路基地台。

美國政府機構建議FCC 撤除中國電信在美境內業務執照

除了進一步削減華為、中興在內中國品牌業者在美國境內發展，同時也設法讓這些中國品牌業者無法順利取得美國境內技術資源，美國司法部、國土安全部、國防部、國務院、商務院，以及美國貿易代表署稍早建議y94美國聯邦通訊委員會 (FCC)進一步撤除中國電信 (China Telecom)於美國境內提供電信服務授權。

研發新冠肺炎疫情追蹤app 全球版5月中問世

蘋果與谷歌將開發追蹤平台，透過藍芽訊號判定確診者的接觸範圍，並向與該名用戶有過接觸的其他用戶傳送警告訊息。歐盟認為此一平台符合個資保護相關規範。除了此平台外，英美兩國民眾目前已經可以透過下載一款名為「COVID Symptom Tracker」（新冠肺炎症狀追蹤器）的應用程式，來自主回報自己的身體狀況。

三星傳與Google合作客製化處理器 採用Arm尚未公布架構設計

三星與Google之間一直有著相當深度合作關係，從過往不少Android系列機種形式設計均與Google密切合作，就連新版Android作業系統也因應三星提出螢幕可凹折手機產品布局，進而加入最佳化調整介面設計。而稍早更傳出三星將與Google合作客製化處理器，預期藉由三星旗下Exynos技術團隊與Arm最新架構打造效能更高的客製化產品。

Google、蘋果合作 以藍牙數據確認新冠病毒感染途徑

新型冠狀病毒疫情持續在全球地區擴大之下，除了影響目前多數人生活起居與互動模式，連帶也影響不少產業經濟問題 (但相對也讓地區空污問題減少許多)，因此也讓不少業者開始投入疫情影響改善工作，同時也讓不少企業開始互相合作，例如Google與蘋果稍早便共同發出聲明，將攜手合作透過彼此技術打造新型冠狀病毒接觸史追蹤技術，預期藉由藍牙連接技術為基礎，在確保個人隱私不受影響前提，協助確認病況感染來源路徑。

暴雪聲明：未來幾個月視情況決定是否舉辦BlizzCon

因為目前新型冠狀病毒疫情影響持續擴大，同時也無法確定疫情接下來是否會有趨緩情況，暴雪娛樂稍早發出聲明表示，將會在幾個月後視情況決定是否舉辦今年度的BlizzCon活動。

曾擁大量盜版內容 Bilibili獲Sony以近4億美元價格投資

Sony稍早宣布，將以旗下全額子公司Sony Corporation of America形式收購中國娛樂平台Bilibili (嗶哩嗶哩)旗下4.98%股權，意味將以近4億美元價格進行投資。

蘋果和死敵Google破天荒合作 推新冠病毒接觸追蹤平台

美國兩大科技巨頭蘋果公司和Google破天荒合作，聯手推出智慧手機的新冠病毒接觸追蹤平台，手機用戶若與新冠病毒感染者接觸...

3C育兒有妙方！Netflix新控制功能、蘋果「家人共享」拯救爸媽

因為疫情不能出遠門，和小孩在家玩到沒梗了嗎？想要適時運用現代科技、串流影音紓解一下家長的身心壓力，但又怕孩子不小心沉迷，...

疫情干擾 傳iPhone新4款工程驗證時程延後

蘋果（Apple）下半年新機進展市場關注，中國法人報告預估，受疫情影響，3款新iPhone的工程驗證測試階段可能延長到4...

iPhone、Netflix 成為美國境內青少年使用首選

在市調機構Piper Sandler針對美國境內41個州、總計達5200名青少年所進行抽樣調查中，顯示這些平均年齡為16.2歲的年輕族群，約85%持有iPhone，同時也更習慣透過Netflix觀看影音內容。

熱門新聞

蘋果計劃推出新款iPhone、小型HomePod

不只為了「翻牆」 什麼時候你會需要使用VPN服務？

新MacBook加裝無線充電板給iPhone等產品使用？ Apple已申請新專利

美國政府機構建議FCC 撤除中國電信在美境內業務執照

遠距需求熱 PChome & Skype發「防疫通話金」招新會員

繼英國之後 荷蘭鄉民也稱「危害健康與隱私」燒毀5G基地台

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。