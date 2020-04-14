繼英國之後 荷蘭鄉民也稱「危害健康與隱私」燒毀5G基地台

先前英國鄉民聽信地方電台播報內容，認定5G網路基地台成為傳播新型冠狀病毒「幫凶」，進而燒毀位於英國伯明罕的5G網路基地台，甚至攻擊或辱罵負責架設5G網路基地台的工作人員之後，目前荷蘭地區也出現民眾因認為5G網路基地台會影響人體健康與隱私，結果燒毀當地4座5G網路基地台。

實際上，類似言論一直在網路基地台架設過程發生，例如台灣過去也曾有不少民眾抗議居家附近架設基地台影響個人健康，進而要求拆除基地台的情況。

而此次荷蘭地區民眾也因為認定5G網路基地台不僅造成人體健康問題，還會造成個人隱私問題，顯然不僅聽信部分將無線電磁波對人體產生影響情況過度放大的說法，更將個人隱私因網路傳播情況集中歸咎於5G網路基地台。

荷蘭地區其實尚未有電信業者正式進入5G網路服務商用階段，目前都還是處於測試狀態，因此受到部分民眾以過激行為反對建置5G網路基地台，或許多少會讓荷蘭地區的5G網路服務推動面臨一些阻力。

從科學角度來看，無線網路傳輸伴隨的電磁波確實長時間下來會對人體產生影響，但實際影響幅度其實相當小，雖然不能說100%沒有影響，只是日常生活中反而有更多產生電磁波的設備，例如微波爐、變壓器等，反而更容易影響個人健康或精神狀況。

以使用情況來看的話，反而盡量減少手機黏著使用比例，可能還比較容易降低個人長時間接觸電磁波，進而減少造成一定身體健康影響的機率。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》