Waymo自駕車累積超過2000萬英哩道路測試 行經美國25座城市

依照Waymo韓裔工業設計師安有貞 (音譯，Yoo-Jung Ahn)分享原本計畫在今年SXSW活動展示內容，顯示目前Waymo自駕車已經累積超過2000萬英哩 (約3200萬公里)道路測試行駛距離，若加上模擬測試行駛道路距離更超過100億英哩 (約160億公里)，而目前Waymo已經在美國境內超過25座城市進行自駕車道路測試。

同時，目前Waymo已經打造第五代自駕車平台，車上總計裝載29組攝影鏡頭，另外更針對車輛上所有感測元件加裝清潔與加熱系統，避免攝影鏡頭類感測元件因污損影響正常作動，或是因為行進時的外部氣溫過低，導致感測元件無法正常運作。

依照安有貞表示，所有感測元件均以嚴格車用標準打造，並且在白天氣溫超過50度，同時與夜晚有明顯溫差的死亡谷環境下均可正常運作，而這些感測元件更符合大量生產需求設計，並且能安裝載各類車載平台上使用。

相比先前採用LiDAR光達系統作為車輛前方、周圍最遠300公尺內的物件狀態偵測，新一代設計增加的影像識別系統則可讓自駕車「可視」範圍增加至500公尺，讓自駕車能以360度環繞視野更快判斷鄰近車輛是否趨近，或是前方道路是否發生無法正常通行狀況，讓車輛可以更早做出適當操作反應判斷。

另外，Waymo更在車輛上增加LED顯示螢幕，除了可讓使用Waymo自駕車搭乘服務的乘客確認車輛當下使用狀況，另外也能在必要時候與鄰近車輛駕駛，或是道路上行人進行直覺的文字內容溝通。

至於Waymo在其車輛設計採用簡潔、誠實、平易近人，以及令人愉悅四個理念打造，希望車輛在投入服務運作時，可以給人容易親近、直覺明白、容易使用與讓人高興的體驗感受，同時也說明Waymo自駕車將會投入預約叫車、私人使用、貨物運送，以及卡車運輸在內應用場景。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》