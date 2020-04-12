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研發新冠肺炎疫情追蹤app 全球版5月中問世

台灣醒報 / 記者王慶宇╱台北報導
蘋果、谷歌與各國政府紛紛致力開發應用程式來追蹤新冠肺炎疫情。（photo by Wikimedia）
蘋果、谷歌與各國政府紛紛致力開發應用程式來追蹤新冠肺炎疫情。（photo by Wikimedia）

蘋果與谷歌將開發追蹤平台，透過藍芽訊號判定確診者的接觸範圍，並向與該名用戶有過接觸的其他用戶傳送警告訊息。歐盟認為此一平台符合個資保護相關規範。除了此平台外，英美兩國民眾目前已經可以透過下載一款名為「COVID Symptom Tracker」（新冠肺炎症狀追蹤器）的應用程式，來自主回報自己的身體狀況。

世界各國與科技大廠相繼投入開發疫情追蹤app，全球版最快有望在5月中旬問世。手機兩大系統龍頭蘋果與谷歌宣布要合作開發匿名的追蹤平台，在保護隱私的前提下追蹤疫情。而許多國家也紛紛要開發自己的追蹤程式，希望透過手機科技讓病毒無所遁形。

蘋果谷歌攜手研發

根據《英國廣播公司》報導，在手機市場上向來是競爭對手的蘋果與谷歌，在疫情的威脅下，破天荒攜手合作，要共同開發疫情追蹤平台。他們表示，這個平台將在保護用戶隱私的前提下，透過匿名且自願的方式來分享疫情資訊。

此一追蹤平台主要將透過藍芽訊號，來判定手機持有者最近是否與新冠肺炎確診者有過長時間的近距離接觸。透過手機間的藍芽訊號重疊來判定，並不會搜集用戶的GPS或個人資訊。若有一人感染新冠肺炎，此平台將會向與該名用戶有過接觸的其他用戶傳送訊息，警告他們曾與新冠肺炎確診者有過近距離接觸。

目前美國總統川普承諾將請政府團隊研究此一平台之安全性，並考慮是否開放使用。歐盟的資料保護監管會的回應則較為正向，認為此一平台符合個資保護相關規範。平台預計最快在5月中旬以API應用程式介面的形式問世，讓許多應用程式都可以加以利用。

各國投入追蹤app

《TechCrunch》指出，除了iOS與Android兩大系統通力開發追蹤平台外，世界各國政府也紛紛投入研發疫情追蹤app。歐盟目前正在協調其旗下會員國開發標準化的應用程式，希望能讓所有歐盟成員國能在境內使用同種應用程式，方便跨國追蹤。中國則早已透過百度、微信和支付寶等中國常見平台建立數種應用程式。

英美兩國民眾則已經可以透過下載一款名為「COVID Symptom Tracker」（新冠肺炎症狀追蹤器）的應用程式，來自主回報自己的身體狀況，方便科學家進行研究與統計。史丹佛大學則與蘋果合作，共同推出一款可讓一線緊急人員優先接受新冠肺炎的不下車篩檢，讓他們無後顧之憂地繼續服務大眾。

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