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三星傳與Google合作客製化處理器 採用Arm尚未公布架構設計

聯合新聞網 / 楊又肇

三星與Google之間一直有著相當深度合作關係，從過往不少Android系列機種形式設計均與Google密切合作，就連新版Android作業系統也因應三星提出螢幕可凹折手機產品布局，進而加入最佳化調整介面設計。而稍早更傳出三星將與Google合作客製化處理器，預期藉由三星旗下Exynos技術團隊與Arm最新架構打造效能更高的客製化產品。

依照Sammobile網站取得消息，這款由三星與Google合作的客製化處理器，將採用三星旗下5nm LPE製程技術生產，同時將採用兩組Arm尚未對外公布的Cortex-A78，搭配兩組Cortex-A76，另外再搭配四組Cortex-A55 CPU架構，形成「2+2+4」核心設計，某種程度上類似聯發科過往提出的三叢集設計，但比較有可能採用Arm DynamIQ半客製化設計方案打造。

另外，GPU方面則預期採用Arm同樣尚未公布、代號Borr的Mali GPU (應該是Mali-G78)，但是在ISP (影像處理器)則會換上Google打造的Pixel Visual Core，而NPU (類神經處理器)部分也會採用Google客製化設計，而非沿用三星旗下設計產品。

至於由三星與Google合作打造的處理器產品，預期有可能會應用在新款Pixel手機，或是接下來預計推出的Chromebook產品，甚至可能應用在Google更多運算相關設備。

Google在去年就已經傳出印度組建工程團隊，並且計畫打造自有處理器產品，但顯然與三星合作將能加快自有處理器產品研發效率。

而即便目前三星逐漸放棄原本自有Mongoose架構設計，進而比照Qualcomm傾向採用Arm半客製化設計方案，同時目前也與AMD簽署長期合作關係，預計將由AMD授權使用Radeon GPU技術設計資源，因此令人好奇未來三星如何將這些資源運用在處理器設計。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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