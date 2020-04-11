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Google、蘋果合作 以藍牙數據確認新冠病毒感染途徑

聯合新聞網 / 楊又肇

新型冠狀病毒疫情持續在全球地區擴大之下，除了影響目前多數人生活起居與互動模式，連帶也影響不少產業經濟問題 (但相對也讓地區空污問題減少許多)，因此也讓不少業者開始投入疫情影響改善工作，同時也讓不少企業開始互相合作，例如Google蘋果稍早便共同發出聲明，將攜手合作透過彼此技術打造新型冠狀病毒接觸史追蹤技術，預期藉由藍牙連接技術為基礎，在確保個人隱私不受影響前提，協助確認病況感染來源路徑。

由於追蹤病況感染來源，對於疫情防治是相當重要一環，但因為新型冠狀病毒感染途徑會透過近距離飛沫或直接接觸造成感染，加上現代人彼此互動、移動情況相當頻繁，因此透過既有記錄數據進行逆向追蹤，往往還是很難確認實際感染途徑。

因此，就蘋果與Google雙方聲明中，表示將會透過手機內建藍牙連接數據為基礎，搭配各地公共衛生機構提供數據，在不影響個人隱私安全為前提下，將透過交叉比對方式追蹤交叉感染途徑來源。

依照說明來看，此項技術會透過支援藍牙低功耗 (BLE,Bluetooth Low Energy)通訊連接模式的藍牙裝置，在開啟狀態下仍會以低功耗方式進行Beacon形式對外廣播發送裝置連接編碼的特性，配合公共衛生機構鎖提供確診感染病患旅遊史等數據，透過逐一比對感染病患所持有藍牙裝置 (多半是手機)曾經行經短暫連接的其他藍牙裝置過往所在位置，藉此建構明顯感染途徑。

而Google與蘋果預計會在今年5月釋出可存取此類資訊的API資源，讓這些API資源能與各地公共衛生機構、政府單位所提供疫情監測相關app串接使用，並且開放一般民眾下載安裝，讓更多人可以選擇參與貢獻此類數據，讓感染途徑分析結果可以變得更加清晰。

從想法來看，因為目前Android手機在全球市場佔比相當高，同時iPhone機種也是不少人使用裝置，因此透過這些裝置取得交互連接資訊，勢必能清楚勾勒疫情感染途徑來源。

由於各地公共衛生機構記錄各個感染病患旅遊史時，可能面臨病患刻意隱瞞、謊稱，同時也因為比對數據相對較少，使得實際追蹤精度不佳，因此在配合手機藍牙交互連接資訊比對之下，將能更清楚知曉感染病患過往實際移動路徑。

不過，這部份仍仰賴使用者是否願意下載未來預計開放使用app，同時也包含使用者過去使用手機期間是否持續將藍牙功能開啟，另外是否同時開啟GPS定位功能等影響因素，若使用者過去未曾開啟藍牙與定位功能的話，或許也會讓交互比對精度下降。

但是以目前Android手機、iPhone市場持有密度來看，應該還是有辦法協助透過交互連結數據記錄勾勒一定程度的病毒感染途徑。

另一方面，由於此項技術涉及個人裝置連接記錄，以及個人位置在內隱私，因此讓彼此均強調維護用戶個人隱私安全的Google與蘋果能攜手合作，顯然也是因為疫情影響持續衝擊產業發展，希望能在維持確保用戶隱私安全前提下，設法藉由科技方式協助疫情研究。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

疫情 蘋果 Google iPhone Android

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