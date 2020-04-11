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曾擁大量盜版內容 Bilibili獲Sony以近4億美元價格投資
Sony稍早宣布，將以旗下全額子公司Sony Corporation of America形式收購中國娛樂平台Bilibili (嗶哩嗶哩)旗下4.98%股權，意味將以近4億美元價格進行投資。
Bilibili初期是以仿效日本niconico (ニコニコ)服務形式創立，雖然過去曾有大量盜版內容使用問題，但近年來則是重視版權逐漸轉正，成為大量收錄遊戲、直播、綜藝節目與動畫內容的網路平台，並且經歷持續獲得融資、於美國納斯達克上市發行股票擴大發展規模，在去年4月37日透過可轉債發售與後續股票發行，成功融資8.24億美元。
而此次由Sony收購其4.98%股權，約以近4億美元價格對Bilibili進行投資，代表Sony在中國娛樂市場投資擴大，同時未來將在中國境內動畫、手機遊戲等娛樂產業挖掘更多發展可能。
除了Sony，目前包含騰訊、阿里巴巴在內企業都已經收購Bilibili旗下不同佔比股權，同樣希望在娛樂相關內容進行投資。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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