暴雪聲明：未來幾個月視情況決定是否舉辦BlizzCon

因為目前新型冠狀病毒疫情影響持續擴大，同時也無法確定疫情接下來是否會有趨緩情況，暴雪娛樂稍早發出聲明表示，將會在幾個月後視情況決定是否舉辦今年度的BlizzCon活動。

依照BlizzCon執行製作人Saralyn Smith稍早宣布消息，強調目前確實已經著手籌辦今年度的BlizzCon活動，同時也說明確實因為疫情影響不確定性，因此也有可能考量參與人員健康安全而取消。

但由於目前距離BlizzCon活動歷年通常選擇在11月舉辦的日期仍有一段時間，因此暴雪娛樂將會持續關注疫情發展，進而決定是否讓活動維持舉辦，或是取消，甚至規劃其他替代方案。

每年固定在11月於加州安納漢會議中心舉辦的BlizzCon，是暴雪娛樂與玩家維持近距離互動活動，同時也會在此時對外公佈旗下遊戲新作動態，因此成為暴雪娛樂每年規劃重點項目。

而雖然每年在BlizzCon活動都會提供現場直播，並且以數位門票形式對外銷售觀看權，但考量今年疫情影響之下，加州政府機構已經下令限制室內群聚10人以上情況，若疫情持續延燒至今年更晚時候，勢必也無法讓BlizzCon活動順利舉辦。

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