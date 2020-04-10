iPhone、Netflix 成為美國境內青少年使用首選

在市調機構Piper Sandler針對美國境內41個州、總計達5200名青少年所進行抽樣調查中，顯示這些平均年齡為16.2歲的年輕族群，約85%持有iPhone，同時也更習慣透過Netflix觀看影音內容。

相比去年調查數據，Piper Sandler表示青少年持有iPhone的比例增加2%，甚至高達88%比例的年輕族群更表示下一款預計更換手機會是iPhone，顯示iPhone在這些年輕族群成為智慧型手機更換首款。

雖然Android機種目前有相當高的市佔使用比例，但在這些年輕族群心中計畫更換使用的比例卻不高，在此次調查僅有8%比例表示下一款更換手機為Android機種，甚至相比去年數據減少2%比例。

而搭配iPhone使用的Apple Watch在這些年輕族群的使用持有律則為25%，約69%比例表示並未持有此類穿戴裝置。不過，高達52%比例的年輕族群表示已經購買AirPods系列耳機，但約18%比例表示未來一年內不會更換。

另外在串流影音內容使用行為方面，Netflix在這些年輕族群中成為最多人使用服務，其次則是YouTube，兩者使用佔比分別為33%與31%，但相比去年統計佔比分別為35%及37%，明顯呈現下滑，原因在於包含蘋果與迪士尼旗下串流影音服務接連推出，導致瓜分不少使用佔比。

其中，Apple TV+使用佔比為2%，Disney+使用佔比則為7%，其中後者因從其他串流影音服務平台回收版權使用內容，進而成為本身服務獨佔內容，並且吸引更多人觀看使用。

至於在美國發展許久的串流影音服務Hulu，其使用佔比從去年秋季的7%提高至8%，而亞馬遜Prime Video則是持續維持在3%佔比，Facebook平台上提供的Watch影音內容目前使用佔比，在這些年輕族群使用行為僅佔1%。

在傳統有線電視觀看部分，Piper Sandler發現這些年輕族群仍有11%比例仍維持有線電視內容觀看，其中原因可能與個人可支配使用花費多寡有關，除了與家人共用串流影音服務帳號，或是自行花費訂閱前述串流影音服務，否則多數年輕族群主要觀看內容來源，可能還是會與有線電視內容有關。

其他方面，統計數據更顯示年輕族群更加偏好使用Instagram、Snapchat與TikTok作為本身線上社群互動平台，Twitter與Facebook使用比例反而相對較少。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》