任天堂Switch全球大缺貨 二手價狂飆大幅超越新機原價

因受到新型冠狀病毒疫情影響，任天堂家用遊戲機「Nintendo Switch」在世界各地都面臨缺貨。有日本媒體指出，目前Switch的二手價格已經超越新機原價，甚至喊到比原價貴出一萬日圓（折合新台幣2,763元）以上。

早在二月初，任天堂便發表聲明，指出因中國方面的生產線受到疫情影響，各地恐怕會出現延後出貨的現象。然而同時間，因為各國的居家隔離政策，導致家用遊戲機的需求大增。兩大因素夾擊之下，導致世界各地如今都面臨了Switch的缺貨潮。供不應求的現象也導致二手市場中的Switch價格高漲，已經遠遠超過新機原價。

根據BCN+R報導，日本國內最大的拍賣網站之一「Aucfan」中，競標人數前五十名的Switch，平均價格已經漲到38,314日圓（折合新台幣10,585元），最高甚至有超過四萬日圓（折合新台幣11,051元）的價碼，比起任天堂官方網站的建議價格29,980日圓（折合新台幣8,281元）高出了一萬日圓（折合新台幣2,763元）之多。

而限量版的動物森友會更是飆漲到55,000日圓（折合新台幣15,192元）到65,000日圓（折合新台幣17,954元）之間，達到原價的兩倍。就連攜帶型的「Nintendo Switch Lite」也喊出了比原價高5,000日圓（折合新台幣1,381元）的價碼。

3月20日發售的《動物森友會》系列最新作「集合啦！動物森友會」也讓Switch的需求更加升高，對缺貨現象造成了嚴重的打擊。隨著日本多個縣市宣布進入緊急狀態，任天堂也宣布中止了本週日本國內的所有出貨，恐怕會讓門市缺貨現象更加雪上加霜。在這一波疫情影響之下，或許短時間內，Switch都會持續這種二手價碼高於新品的現象。