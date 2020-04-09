快訊

口罩實名制升級版上路！搶9片口罩凌晨5點就排隊 人潮暴增3倍

搶藥、截口罩、爭霸權：疫情爆炸的美國能領導世界嗎？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

Intel家用閘道器與路由器業務 以1.5億美元價格轉讓給MaxLinear

聯合新聞網 / 楊又肇

除了先前將旗下5G數據機業務轉讓給蘋果，Intel稍早也確定將旗下家用閘道器與路由器業務轉售給MaxLinear

MaxLinear本身專注於RF前端射頻，以及類比與混合訊號電路產品供應，稍早則是確認以1.5億美元價格接手Intel旗下家用閘道器與路由器業務，以及員工在內資產。

不過，Intel在後續聲明表示轉讓給MaxLinear的是家用閘道器與路由器業務多數資產，員工方面則主要透過內部轉調，或是安排其他出路方式確保其工作權益，但並未透露具體設計一動人數。

而此次轉讓家用閘道器與路由器業務，實際上與去年新任執行長Bob Swan上任之後，開始極力減少獲利不佳業務部門的政策有關。除了家用閘道器與路由器業務，Intel先前也已經將原本投資的手機端5G數據機業務轉讓給蘋果，同時也撤除安全、新裝置部門業務，僅保留有獲利能力的業務部門。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Intel

延伸閱讀

友訊 新無線路由器 開賣

遠距上班需求增 友訊推WiFi 6無線路由器搶市

Intel公佈H系列筆電處理器 Core i7系列時脈攀上5GHz不鎖頻

蘋果預計明年推Arm架構處理器的Mac 同步換上USB 4.0

相關新聞

像Apple Card一樣有實體與虛擬卡 華為推自有信用卡服務HUAWEI Card

日前全球市場宣布推出年度旗艦手機P40系列後，華為稍早也正式宣佈P40系列在中國境內銷售資訊從，同時更進一步在中國境內市場推出名為HUAWEI Card的自有信用卡服務，另外更推出名為河圖技術的擴增實境應用服務，其他同步揭曉新品則包含採65吋、4K OLED面板設計的華為智慧屏X65，以及換上全新處理器的MateBook X Pro筆電，而Sound X智慧喇叭更額外增加白色款式。

超過100萬台電腦參戰！Folding@Home累積超過1.5 Exaflops運力表現

在此波新型冠狀病毒影響下，研究病毒疫苗顯然也成為目前重點發展目標。而從今年3月中旬廣邀眾人透過網路貢獻閒置運算效能的Folding@Home項目，稍早宣布已經累積超過1.5 Exaflops運算能力，並且累積超過100萬台電腦運算設備加入，其中更包含超過35.6萬組的NVIDIA GPU元件助力。

蘋果預付版權費提撥5000萬美元 助獨立唱片業者渡過疫情難關

因應新型冠狀病毒疫情影響，蘋果稍早確定從未來Apple Music服務預付版權費用提撥5000萬美元基金，藉此協助與Apple Music服務合作獨立唱片公司與獨立唱片發行商渡過因疫情影響資金週轉難關。

Intel家用閘道器與路由器業務 以1.5億美元價格轉讓給MaxLinear

除了先前將旗下5G數據機業務轉讓給蘋果，Intel稍早也確定將旗下家用閘道器與路由器業務轉售給MaxLinear。

除了因應疫情遠距辦公 更多企業早已透過共享辦公空間「超前佈署」

由於新型冠狀病毒疫情影響，許多企業行號顧及員工上班通勤往返過程健康安全，因此紛紛調整非必要進辦公室時，可彈性調整在家以遠距形式上線工作。但除了能以網路連線完成遠距工作，對於部分較難在家環境進行遠距工作的情況，WeWork大中華區總經理艾鐵成認為將會是共享辦公空間服務發展機會。

遊戲業者期望以擴增實境內容 呼籲重視動物保育工作

由肯亞擴增實境開發商Internet of Elephants打造，並且與婆羅洲自然基金會 (Borneo Nature Foundation)、剛果古奧盧戈三角猿基金會 (Goualougo Triangle Ape Foundation)、美國亞特蘭大動物園與英國切斯特動物園保護科學人士合作的擴增實境遊戲《Wildeverse》，希望喚醒玩家對於野生動物保育觀念的重視。

遊戲業者拒絕？原訂以線上形式呈現的E3 2020可能也無法舉辦

根據前Game Informer記者、現任GameDev Business Handbook作者Mike Futter透露消息，E3 2020主辦單位美國娛樂軟體協會 (ESA)原訂以線上形式取代實體活動的作法，似乎遭到諸多遊戲廠商、內容業者拒絕，因此有可能難以實現。

WeMo、iRent、GoShare你騎哪台？服務範圍、費率、優缺點心得分享

近期「共享電動機車」的概念越來越盛行，舉例以台北來說，雖然捷運、公車非常便利，但從捷運站到家仍有一小段距離，因此「共享電動機車」讓大家走出捷運站就可以在路邊租借到「電動機車」、還車時也只要停到路邊合法的停車格就可以，不像一般的機車租借行需要定點借還，滿足都市裡短程移動的需求，而這些電動機車使用電池供電減少廢氣的排放量，並不會對環境造成負擔，目前在台灣大家比較熟知的共享電動機車是「WeMo Scooter」、「GoShare」、「iRent」，讓我來替大家小小介紹一下這三個品牌吧

因交通部勒令歇業或市場競爭影響？戶戶送宣布在台終止服務

雖然去年5月才從亞馬遜在內投資獲得總額達5.75億美元的G輪融資，同時也與歐美各地區城市及醫院合作，提供疫情間免費餐飲服務的戶戶送 (deliveroo)，稍早宣布將自4月10日下午3點後，全面停止在台灣的餐飲外送服務。

蘋果傳以1億美元價格 收購虛擬實境內容業者NextVR

除了在新款iPad Pro加強擴增實境應用，蘋果似乎也準備以1億美元價格收購以虛擬內容提供聞名的NextVR。

光陽與印度新創打造「22KYMCO」 但正式啟用後便決定解散

依照印度金融快報 (Financial Express)報導指稱，光陽去年正式宣布啟用的全新品牌22KYMCO之後，就已經確定準備解散公司。

5G基地台助疫情擴散？英國鄉民燒毀多處基地台 電信公司很頭痛

外媒報導英國至少有兩個城市的 5G 基地台被人縱火焚毀，原因在於，當地現在的FB上開始流傳一種陰謀論，認為5G訊號與新冠肺炎疫情的傳播有關。至少包含伯明翰和默西賽德郡的兩座 5G 基地台遭到縱火燒毀。

熱門新聞

楓林網被關為什麼Google還有「楓林網」存在？而且你依然拿他們沒辦法

有錢買不到？日本任天堂宣布暫停出貨所有Switch主機

教育部全面禁用Zoom…唐鳳回覆可用這些視訊軟體

Zoom再爆資安疑慮！352 個帳戶遭外洩 個資在暗網「共享」

搶先亮相！PS5全新無線控制器DualSense 操控更有感

同是全面螢幕設計 手機廠商何以偏愛挖孔螢幕？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。