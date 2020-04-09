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Intel家用閘道器與路由器業務 以1.5億美元價格轉讓給MaxLinear
除了先前將旗下5G數據機業務轉讓給蘋果，Intel稍早也確定將旗下家用閘道器與路由器業務轉售給MaxLinear。
MaxLinear本身專注於RF前端射頻，以及類比與混合訊號電路產品供應，稍早則是確認以1.5億美元價格接手Intel旗下家用閘道器與路由器業務，以及員工在內資產。
不過，Intel在後續聲明表示轉讓給MaxLinear的是家用閘道器與路由器業務多數資產，員工方面則主要透過內部轉調，或是安排其他出路方式確保其工作權益，但並未透露具體設計一動人數。
而此次轉讓家用閘道器與路由器業務，實際上與去年新任執行長Bob Swan上任之後，開始極力減少獲利不佳業務部門的政策有關。除了家用閘道器與路由器業務，Intel先前也已經將原本投資的手機端5G數據機業務轉讓給蘋果，同時也撤除安全、新裝置部門業務，僅保留有獲利能力的業務部門。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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