像Apple Card一樣有實體與虛擬卡 華為推自有信用卡服務HUAWEI Card

日前全球市場宣布推出年度旗艦手機P40系列後，華為稍早也正式宣佈P40系列在中國境內銷售資訊從，同時更進一步在中國境內市場推出名為HUAWEI Card的自有信用卡服務，另外更推出名為河圖技術的擴增實境應用服務，其他同步揭曉新品則包含採65吋、4K OLED面板設計的華為智慧屏X65，以及換上全新處理器的MateBook X Pro筆電，而Sound X智慧喇叭更額外增加白色款式。

P40系列增加更多規格選項

此次在中國境內宣布推出的P40系列，基本上沒有太大差異，但在P40款式額外提供6GB記憶體與128GB儲存容量版本，同時在8GB記憶體規格額外搭配256GB儲存容量版本，P40 Pro則額外提供128GB與512GB儲存容量兩種版本，P40 Pro+則是另外提供256GB儲存容量版本。

不過，所有配色款式則都會在中國市場提供，但P40 Pro+同樣僅提供陶瓷材質打造白色與黑色兩款配色，並且要等到6月1日才會開放銷售，P40與P40 Pro則都能從即日起開放預訂。

與銀聯合作HUAWEI Card自有信用卡服務

而此次同步推出的HUAWEI Card自有信用卡服務，則是與中國銀聯合作發行，跟蘋果與高盛銀行合作的Apple Card一樣，同樣提供實體卡片與虛擬卡片兩種使用模式，而實體卡片則以黑色大配金色印字，同時卡面上也僅提供持卡人個人姓名，本身也支援銀聯卡感應支付功能。

華為強調HUAWEI Card的辦卡速度可在幾分鐘內完成，並且提供刷卡消費即可獲取隔年免年費優惠，以及一定程度的現金回饋，另外更提供機場等場所貴賓禮遇服務，並且能透過EMUI 10.1作業系統確認個人刷卡花費。

「河圖」擴增實境技術應用

此次同步推出的河圖技術，則是華為先前強調許久的擴增實境技術整合，將可讓使用者能透過手機在特定地點觀看擴增實境導覽，或是顯示有用資訊，另外也能透智慧助理提供講解內容，目前將會先在敦煌莫高窟，以及上海外灘兩個景點提供使用，未來也計畫擴展到更多景點，讓使用者能透過手機與擴增實境技術輕易導覽。

華為智慧屏X65等新品

至於此次同步推出新品，還包含採65吋、4K OLED面板設計的華為智慧屏X65，其中配置海思半導體打造鴻鵠898處理器、14組擴音喇叭組成真實音場表現，螢幕最薄僅2.49公分，邊框更僅有1.2公釐，本身也同樣搭載升降開啟的2400萬畫素視訊鏡頭，預計會從即日起開放預訂，建議售價為人民幣24999元。

其他部分，則包含換上Intel第10代Core i處理器設計，並且增加墨綠色款式的MateBook X Pro筆電，建議售價則從人民幣7999元起跳，另外華為也宣布在中國市場推出白色款Sound X智慧喇叭。

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