超過100萬台電腦參戰！Folding@Home累積超過1.5 Exaflops運力表現

在此波新型冠狀病毒影響下，研究病毒疫苗顯然也成為目前重點發展目標。而從今年3月中旬廣邀眾人透過網路貢獻閒置運算效能的Folding@Home項目，稍早宣布已經累積超過1.5 Exaflops運算能力，並且累積超過100萬台電腦運算設備加入，其中更包含超過35.6萬組的NVIDIA GPU元件助力。

而這也是第一個藉由眾人貢獻閒置算力，並且累積達成Exaflops等級算力表現的「超級電腦」，可在1秒內完成10的18次方以上運算規模，預期將能以此協助挖掘破解新型冠狀病毒方法，進而讓可用疫苗能順利被製作。

除了日前呼籲更多玩家貢獻閒置顯示卡算力，讓Folding@Home項目能累積更多閒置算力投入分析新型冠狀病毒，NVIDIA稍早也宣布加入美國能源部推動的新型冠狀病毒高效能運算聯盟 (COVID-19 High Performance Computing Consortium)，預計提供30台DGX超級電腦，透過總計超過400 Petaflops的算力規模協助抗疫，同時也預期以本身過往在人工智慧、生物科學與大規模運算發展經驗給予協助。

同時，目前橡樹嶺國家實驗室 (Oak Ridge National Laboratory)採用的Summit超級電腦，內部也搭載27648組NVIDIA Tensor Core GPU，對應148.6 Petaflops算力表現，而勞倫斯利佛摩國家實驗室 (Lawrence Livermore National Laboratory)所採用Sierra超級電腦同樣也藉由NVIDIA旗下GPU發揮94.6 Petaflops算力表現，預計在美國能源部持續推動下，將能在2021年內產生算力規模達Exaflops等級。

在目前大規模算力加持之下，預期將能加快縮減對抗新型冠狀病毒有效疫苗研發。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》