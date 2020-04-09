蘋果預付版權費提撥5000萬美元 助獨立唱片業者渡過疫情難關

因應新型冠狀病毒疫情影響，蘋果稍早確定從未來Apple Music服務預付版權費用提撥5000萬美元基金，藉此協助與Apple Music服務合作獨立唱片公司與獨立唱片發行商渡過因疫情影響資金週轉難關。

由於疫情影響，使得不少音樂相關活動如演唱會、現場表演，甚至電視節目內容相繼被取消、減少，而許多唱片發行規劃也被延後，使得不少唱片業者、發行商連帶受到營收上的影響，而市場規模相對較小的獨立唱片公司、發行商更是面臨繼續經營上的挑戰，因此蘋果期望透過提撥5000萬美元基金協助這些獨立唱片相關業者渡過難關。

蘋果希望透過此項基金協助獨立唱片業者用於支付藝人費用等維持營運需求，但目前僅限與Apple Music有直接合作協議的獨立唱片公司或發行商申請，同時這些業者在Apple Music服務內的季度獲利規模至少要在1萬美元以上。另外，此類補助將排除透過大型品牌唱片公司或發行商推行的獨立音樂品牌，主要還是鎖定真正需求過渡時期資金協助的獨立唱片業者。

在目前新型冠狀病毒疫情持續擴大情況下，許多唱片業者不僅面臨消費市場需求趨緩，或是基於貨運在內因素影響，進而決定延後原訂唱片發行日期，或是取消旗下藝人宣傳、演出活動，進而造成本身營收銳減，甚至也因為實體通路多半因為疫情影響而關閉，使得唱片相關周邊商品銷售也面臨挑戰。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》