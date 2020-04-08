除了因應疫情遠距辦公 更多企業早已透過共享辦公空間「超前佈署」

由於新型冠狀病毒疫情影響，許多企業行號顧及員工上班通勤往返過程健康安全，因此紛紛調整非必要進辦公室時，可彈性調整在家以遠距形式上線工作。但除了能以網路連線完成遠距工作，對於部分較難在家環境進行遠距工作的情況，WeWork大中華區總經理艾鐵成認為將會是共享辦公空間服務發展機會。

在此波疫情影響之下，確實讓不少線上會議、共同協作服務，或是虛擬桌面、VPN服務使用比例大幅增加，許多企業行號也開始思考如何讓員工能在特殊情況下，透過網路連線形式進行遠距工作。

不過，畢竟不是所有工作內容都能以遠距形式完成，同時也並非所有人都能順利以遠距形式完成手上工作，例如家中沒有足夠連網設備，甚至網路連線資源不佳，甚至可能家裡更多因素難以順利讓人可以順利在家遠距工作。

因此，艾鐵成認為共享辦公空間將能成為企業解決上述問題的彈性解決方案，甚至像是匯豐銀行 (HSBC)在更早之前就已經利用各地區的共享辦公空間，打破傳統企業習慣將員工集中在相同辦公據點的模式，讓各地員工能以就近辦公空間快速上工，同時保有工作往返通勤彈性，甚至也能避開疫情期間將所有員工集合，造成交互感染風險提昇情況。

另一方面，由於將員工拆分不同共享辦公環境，除了能在更早時候便投入遠距工作模式，以及雲端化數位轉型前期佈署，更能將原本必須以高額成本租賃，或是建置龐大規模辦公空間，並且投入諸多設備維護成本所累積費用，轉以更精簡成本使用各地辦公空間，對於不少大型企業同時能夠帶來營運支出節約好處。

而讓企業更早進行數位轉型，更早投入遠距辦公運作模式，讓人力佈署、資料傳遞、資訊設備均能提前投入佈署，一旦營運過程突然面臨各類變動，實際上也不會造成明顯影響，甚至還能依照企業日後發展規模變動彈性調整共享辦公空間使用規模，進而能減少非必要的成本支出。

依照WeWork公布數據，約44％企業會員至少會在一個以上的城市地區使用WeWork共享辦公空間服務，同時前25大企業會員更在全球10個城市地區使用WeWork共享辦公空間服務，不僅透過共享辦公空間服務節省必須在各地建置、佈署辦公室空間成本，同時也能讓員工能有彈性辦公調整空間。

同時，WeWork更強調在既有共享辦公空間內，不僅提供舒適、足夠空間的辦公環境，本身也依照政府機構、衛生福利機構指示提供足夠預防措施，其中包含要求每位會員或訪客，都必須量測體溫，並且使用酒精乾洗手消毒才能進入辦公空間，同時會員在公共空間內也必須佩戴口罩，配合提昇日常清潔及消毒工作，藉此降低病毒感染與傳播風險，讓會員可在安全的環境中安心工作。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》