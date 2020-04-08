遊戲業者期望以擴增實境內容 呼籲重視動物保育工作

由肯亞擴增實境開發商Internet of Elephants打造，並且與婆羅洲自然基金會 (Borneo Nature Foundation)、剛果古奧盧戈三角猿基金會 (Goualougo Triangle Ape Foundation)、美國亞特蘭大動物園與英國切斯特動物園保護科學人士合作的擴增實境遊戲《Wildeverse》，希望喚醒玩家對於野生動物保育觀念的重視。

《Wildeverse》將以免費形式提供遊玩，分別支援相容ARKit的iOS裝置，以及ARCore的Android裝置遊玩，玩家將可在虛擬森林中找尋特定動物，或是挖掘動物行蹤線索，並且透過進一步互動流程讓更多玩家理解野生動物保育的重要性，同時也希望能因此激勵更多人支持野生動物保育工作。

而遊戲原本設計為30公尺為範圍的戶外遊玩形式為主，但考量近期新型冠狀病毒疫情影響，因此Internet of Elephants將遊戲內容調整為可在遊戲中控制行進位置，並且能在狹窄空間遊玩。

遊戲內容會讓玩家置身抽象設計的森林環境，並且透過手機四處尋找動物蹤跡，進而完成各項任務，同時也能在任務完成過程了解動物保育相關知識，以及環境保護必要性的原因。

為了製作《Wildeverse》，Internet of Elephants團隊成員實際拜訪婆羅洲與剛果叢林環境，同時也與參與保育工作人士進行交流。Internet of Elephants創辦人Gautam Shah表示，希望藉由遊戲內容催生更多野生動物保育支持者。

在《Wildeverse》遊戲內容裡，玩家將能與動物保育機構建立聯繫，並且深入了解動物保育工作內容，更可進一步明白森林大火、非法砍伐，以及盜獵所產生影響，藉此達成教育目的。目前遊戲內容雖然是以免費形式提供遊玩，但Internet of Elephants團隊希望未來能透過增加更多內容及多人遊玩項目增加營收，並且透過這些營收協助動物保育工作。

除了《Wildeverse》，Internet of Elephants團隊先前也曾推出包含《Safari Central》、《Satellite Stories》等環境保育相關遊戲內容，同樣希望喚醒玩家對於環境保育工作重視。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》