遊戲業者拒絕？原訂以線上形式呈現的E3 2020可能也無法舉辦

根據前Game Informer記者、現任GameDev Business Handbook作者Mike Futter透露消息，E3 2020主辦單位美國娛樂軟體協會 (ESA)原訂以線上形式取代實體活動的作法，似乎遭到諸多遊戲廠商、內容業者拒絕，因此有可能難以實現。

依照Mike Futter在Twitter上透露說法，由於不少遊戲廠商認為如果E3 2020活動僅能以線上形式呈現，實際上也不需要透過美國娛樂軟體協會舉辦，因此多數遊戲廠商如微軟、Ubisoft更傾向自行舉辦活動。

而從Virtual Economy網站取得疑似美國娛樂軟體協會提案內容，顯示原訂舉辦的線上形式活動將邀請《What's Good Games》遊戲評論節目主持人，以及著名遊戲網站IGN、Twitch與微軟Mixer直播平台進行合作。

但IGN日前已經確定與Square Enix、Bandai Namco、2K Games、SEGA、亞馬遜、Google Stadia、Twitter、Devolver Digital與THQ Nordic等業者合作舉辦夏日電玩活動，並且計畫在今年6月初展開，因此顯然會與美國娛樂軟體協會規劃內容衝突。

不過，Mike Futter也認為並非遊戲廠商、內容業者不認同E3展會活動所帶動效益，而是在於無法透過實體展會活動凝聚關注等效果的話，僅只是透過線上活動呈現內容的話，確實無需由美國娛樂軟體協會經手操盤，甚至自行聯合舉辦線上活動會有更大彈性。

More on the E3 story. The ESA apparently tried a last ditch effort to woo publishers. It apparently pitched them a couple weeks ago and was shot down. The pitch proposed partnering with a variety. of people. But there's something veeeeeery interesting about the pitch. — Mike Futter (@Futterish) April 4, 2020

在此情況下，或許也會讓更多舉辦大型展會活動單位開始思考，除了舉辦實體活動之外，是否還能提供合作夥伴多有用資源，或是在展會內容呈現能因應不同情況快速調整，因此也相對讓更多展會活動主辦單位必須面臨投入創新、適應新作法的改變。

目前美國娛樂軟體協會傳出已與合作夥伴確認明年度的E3 2021展期活動時間，預計會在6月15日至17日間舉辦，地點同樣位於美國洛杉磯會議中心。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》