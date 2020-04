遊戲業者拒絕？原訂以線上形式呈現的E3 2020可能也無法舉辦

根據前Game Informer記者、現任GameDev Business Handbook作者Mike Futter透露消息,E3 2020主辦單位美國娛樂軟體協會 (ESA)原訂以線上形式取代實體活動的作法,似乎遭到諸多遊戲廠商、內容業者拒絕,因此有可能難以實現。

依照Mike Futter在Twitter上透露說法,由於不少遊戲廠商認為如果E3 2020活動僅能以線上形式呈現,實際上也不需要透過美國娛樂軟體協會舉辦,因此多數遊戲廠商如微軟、Ubisoft更傾向自行舉辦活動。

而從Virtual Economy網站取得疑似美國娛樂軟體協會提案內容,顯示原訂舉辦的線上形式活動將邀請《What's Good Games》遊戲評論節目主持人,以及著名遊戲網站IGN、Twitch與微軟Mixer直播平台進行合作。

但IGN日前已經確定與Square Enix、Bandai Namco、2K Games、SEGA、亞馬遜、Google Stadia、Twitter、Devolver Digital與THQ Nordic等業者合作舉辦夏日電玩活動,並且計畫在今年6月初展開,因此顯然會與美國娛樂軟體協會規劃內容衝突。

不過,Mike Futter也認為並非遊戲廠商、內容業者不認同E3展會活動所帶動效益,而是在於無法透過實體展會活動凝聚關注等效果的話,僅只是透過線上活動呈現內容的話,確實無需由美國娛樂軟體協會經手操盤,甚至自行聯合舉辦線上活動會有更大彈性。

More on the E3 story. The ESA apparently tried a last ditch effort to woo publishers. It apparently pitched them a couple weeks ago and was shot down. The pitch proposed partnering with a variety. of people. But there's something veeeeeery interesting about the pitch.