WeMo、iRent、GoShare你騎哪台？服務範圍、費率、優缺點心得分享

近期「共享電動機車」的概念越來越盛行，舉例以台北來說，雖然捷運、公車非常便利，但從捷運站到家仍有一小段距離，因此「共享電動機車」讓大家走出捷運站就可以在路邊租借到「電動機車」、還車時也只要停到路邊合法的停車格就可以，不像一般的機車租借行需要定點借還，滿足都市裡短程移動的需求，而這些電動機車使用電池供電減少廢氣的排放量，並不會對環境造成負擔，目前在台灣大家比較熟知的共享電動機車是「WeMo Scooter」、「GoShare」、「iRent」，讓我來替大家小小介紹一下這三個品牌吧

「WeMo Scooter」

是最早在 2016 年就推出「共享電動機車」的服務品牌，營運時間長，累積超過 500 萬次的騎乘數，車款為光陽 Candy 3.0

「iRent」

大家應該知道「和運租車」吧？ iRent就是和運租車推出的「自助汽機車租借」服務，而且他們在 2018 年就先推出「路邊隨租汽車」的服務，而到了 2019 年 3 月才踏進了「共享電動機車」的領域，車款為光陽的 Ionex 的 New Many 110 EV

「GoShare」

而 GoShare 則是由電動機車品牌 Gogoro 在 2019 年 8 月於桃園推出，算是三個品牌中最晚進入市場的共享機車服務，但因為 Gogoro 在電動機車領域深耕已久，所以知名度可不小於前兩者喔！車款提供 Gogoro 2 及 Gogoro VIVA 兩款

先來說說 WeMo、iRent、GoShare 都有的幾個特色：

隨租隨還：也是這項服務的最大特色，只要你在路邊找到它們的電動車，你就可以租走它，還車時只要停放在路邊的合法停車格即可，不過一定要在營運範圍內歸還才可以喔！

用手機 App 租車：而租車的方式就是使用 App，像是車子的租借、發動或是開車廂都是由手機來控制，並綁定帳戶使用後直接扣款，所以還有很重要的一點，手機千萬不要放進車廂內，要不然你就會打不開車廂（Gogoro 除外因為它的車廂鍵在龍頭上），而且沒有手機可以打電話叫救援喔！

車內提供安全帽、衛生帽套：我覺得還蠻多人不知道，其實車子裡面都有提供兩頂安全帽！所以如果是兩個人也能騎喔！而車內還會提供「一次性的衛生帽套」，畢竟前面不知道會是誰戴過，也基於衛生的理由，我每次在戴安全帽之前都會使用這個衛生帽套，算是保護自己也尊重別人啦～衛生帽套記得使用完自己隨手帶走啦～

一條抹布：沒錯車內還會提供一條抹布，當下雨天坐墊被淋濕的時候，就可以拿起來擦拭車身，是不是很貼心啊～

USB 孔：還有一項標準配備就是車身上都有 USB 孔～畢竟如果手機臨時沒電你就不能還車啦！所以騎車的時候可以邊騎邊充電，Gogoro VIVA 的車款甚至有配備無線充電手機架喔！

我可以在哪遇到 WeMo、iRent、GoShare 的車呢？（服務範圍）

WeMo

WeMo 目前以雙北地區為主，最早從台北市開始，近期慢慢擴展至新北市，包括板橋、中永和、新莊、新店、三重等區域，而近期他們也前進高雄，開放楠梓、左營、鹽埕區，總台數約為 5,000 輛

iRent

iRent 的營運範圍可是遍佈六都！包括雙北、桃園、台中、台南、高雄都可以看到 iRent 的身影喔～不過 iRent 的範圍主要以市中心為主，總台數約為 4,000 輛

GoShare

GoShare一開始先在桃園營運，提供 Gogoro 2 的車款 ; 而在去年底加入台北市的範圍，提供的是 Gogoro VIVA 的車型，總台數約為 4,000 台，他們也即將在今年的第二季插旗台南，提供宏佳騰的 Ai-1 Comfort 車款。每個地區提供不同車型的做法還蠻特別的，當然你也有機會在台北遇到 Gogoro 2 或是在桃園遇到 Gogoro VIVA

租車費率誰比較划算呢？

我幫大家做了一個總表，三者都是以前 6 分鐘為一個定價，後續每一分鐘再累積上去，試算一下假設你騎了 20 分鐘，WeMo的「一般方案」計費方式就是 15+2.5(20-6)=50 元。以目前價格來說是 WeMo 的青春方案最便宜，但把年齡算進去的話，則是以 iRent 的收費最為便宜，而 GoShare 的收費是三者之間最貴的，貝爾自己原來也不知道 Gogoro 2 車型會比較貴（筆記筆記）

另外 WeMo 也有推出當日無限騎跟月租方案，提供給需要長時間使用 WeMo 的用戶有不一樣的選擇

三款車使用起來的感想是什麼呢？

WeMo

WeMo 是我第一個接觸到的共享電動機車服務，我覺得使用上還蠻流暢的！從預訂車輛到啟動車輛到歸還，使用門檻不高很容易就能上手～不過 WeMo 不像其他兩家的車輛能夠自己換電池，如果車子電量低於某個程度，就無法租借並會有 WeMo 的外勤團隊負責更換電池及維護，如果你短程使用倒是沒什麼問題，但如果你是使用當日無限騎方案，車騎到沒電了就必須換下一台

另外 WeMo 近期開始與停車場合作，像是北車跟信義區附近比較不好停車，就可以停到特約停車場內，並且不用停車費喔！不過目前的特約停車場不多，可以期待後續會跟更多停車場合作

iRent

iRent畢竟是從和運租車開始，我覺得他們在一開始租借上流程就比較詳細，尤其是在取車的時候，會建議你拍車況確保自己的權益，另外還有電子簽名、契約書等等，連還車的時候，也會要你拍照或是填入你停車格的編號，真的很像是到車行去租車，雖然這些步驟大多數可以略過，但對用戶來講還是有點繁瑣

不過騎車的體驗倒是跟 WeMo 差不多，而且 iRent 使用的是光陽 Ionex 的 New Many 110 EV，用戶可以自己到 Ionex 充電站換電池，雖然這麼說但在短程的使用上，幾乎不需要自己換電池，不過以長程路途來講應該有幫助

GoShare

我覺得如果沒騎過 Gogoro 家的車，第一次要騎 GoShare 可能會有點手足無措！因為 Gogoro 的發動方式是「壓著煞車+儀表板上的 GO」，但 iRent 跟 ＷeMo 就像是一般的機車一樣「煞車+發動鍵」，使用習慣跟我平常騎摩托車不太一樣，所以我第一次騎 GoShare 花了一點時間研究呢 XD，而且在熄火的時候，一定要把側柱踢下來，使用體驗還蠻不一樣的

不過兩種車型我比較喜歡 Gogoro VIVA，對女生來說比較輕比較好操控，車型小更好在台北市停車，但同時它的衝勁也很強 ; 如果是 Gogoro 2 的話車身偏重，但有倒退鍵可以輔助，之前租借 Gogoro 2 忘記有倒退鍵可用，整台車真的重到我牽不出來，感謝路邊好心人的幫忙

另外 Gogoro VIVA 跟 Gogoro 2 都可以自己換電池，一樣是到 GoStation 充電站就可以換電，目前全台有將近 2000 座 GoStation 充電站，如果是長程使用甚至跨縣市也沒問題，只要騎回營運範圍內還車即可

小結

其實我覺得三家服務有待改進的地方應該就是車輛的精準性吧！不管是哪一家，我都覺得每次在找車的時候要花很多時間（除非剛好車子在旁邊），尤其常常遇到走到地圖上顯示的位置，卻找不到車子，這時候除了車子真的被不遵守規矩的人停到私人停車場外，有可能是在那條路上的另一側，這時候還要過馬路就會覺得好麻煩啊！最氣的就是到另一側還是找不到，我常常因為找不到車，最後還是打消念頭改搭公車回家 XD

再來當然就是希望各家的營運範圍可以繼續擴展，例如像我桃園的家比較偏離市中心，不管是 GoShare 或 iRent 都沒有，享受不到這項服務的便利性。如果是我要選的話，像我一般在台北從公司回家路程很短，我會看附近哪邊有車離我比較近，就選那家的電動車，除非有其他長程需求，或是可能某家的營運範圍有支援到我要到的地點，我才會特別選那一家

好的以上就是平常我會使用到的三家「共享電動機車」的服務啦～希望可以幫助到大家更了解它們之間的不同！也歡迎各位獺友跟我們分享你的使用心得啦！

《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》