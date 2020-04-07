光陽與印度新創打造「22KYMCO」 但正式啟用後便決定解散

聯合新聞網 / 楊又肇

依照印度金融快報 (Financial Express)報導指稱，光陽去年正式宣布啟用的全新品牌22KYMCO之後，就已經確定準備解散公司。

而解散公司的原因，顯然在於與光陽合作的新創公司22Motors理念並非一致，後者實際上僅希望在印度境內銷售價格僅在4萬盧比 (約新台幣1萬6000元)的電動車，因此相比光陽原訂在印度市場銷售結合ionex車能網服務的電動機車iFlow、搭載ICE技術的Like200，以及大型覺旅系列頂級車款 (Maxi Scooter)X-Town 300i ABS，底價分別在9萬盧比、130萬盧比與230萬盧比的情況有明顯落差，使得光陽拒絕再向22Motors提供資金。

在資金來源斷絕後，便意味22KYMCO品牌將無法繼續留存，因此即便目前22KYMCO官網、Facebook等宣傳管道依然維持運作，但公司已經在今年7月向供應鏈、員工與媒體機構發出聲明，表示基於營運因素解散，甚至也有前員工表示開始工作的第二天就被要求另謀新職。

光陽在2018年10月與22Motors簽訂合作，並且在2019年宣布啟用全新品牌22KYMCO，同時宣布在印度哈里亞納邦比瓦迪設立年產能可達20萬台車輛的製造中心，預計以油電併行方式推廣傳統燃油車與電動車。

而在印度地區的第一階段主力市場，光陽曾表示將鎖定新德里、班加羅爾、浦那、海德拉巴、加爾各答和阿默達巴德，並且以此作為發展起點，未來三年目標將為印度建立300個服務據點，並且打造強大的經銷商網路，以及橫跨印度全國的ionex車能網，誡此實現以電動車「於印度發揚光大 (make it big in India)」的承諾。

藉由與22Motors合作，光陽除了表示以此合作模式進軍印度市場，更計畫在印度境內擴展ionex車能網布局，藉此在印度市場推動其電動車產品應用發展機會。

不過，顯然在與22Motors後來經營理念不合之下，也使得光陽進軍印度市場布局計畫面臨改變。

實際上，22Motors更早之前曾與前身為日本本田汽車公司技術合作的Hero Honda Motors，目前為印度最大摩托車製造商的Hero Motor集團接洽，但後來考量22Motors內部經營問題，因此最後並未向22Motors提供資金。

目前無法確定22Motors接下來是否會繼續尋求全新資金運作，但顯然與光陽之間的合作已經告終。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

印度 品牌 本田 電動車 光陽

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