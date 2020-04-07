蘋果傳以1億美元價格 收購虛擬實境內容業者NextVR

除了在新款iPad Pro加強擴增實境應用，蘋果似乎也準備以1億美元價格收購以虛擬內容提供聞名的NextVR。

依照9to5Mac網站取得消息，蘋果正準備以1億美元價格收購NextVR，其中將會接收絕大部分的NextVR工程人員，並且將轉往蘋果總部任職。

由於NextVR過去以虛擬實境形式提供大型活動內容直播，讓觀眾能透過虛擬實鏡頭戴裝置「親臨」各類大型運動賽事、電競賽事，或是演唱會活動，同時也與不少硬體、內容業者合作，因此蘋果此次傳出收購NextVR，預期也準備在旗下虛擬視覺內容應用發展強化。

雖然蘋果目前主要著眼在擴增實境內容應用，但畢竟本身也曾向開發者提供虛擬實境內容開發工具，加上擴增實境內容有不少部分其實與虛擬實境技術相關，因此蘋果此次傳出收購NextVR，勢必也會應用在旗下包含擴增實境在內的虛擬視覺服務內容。

不過，目前蘋果尚未對外證實是否收購NextVR。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》