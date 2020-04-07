因交通部勒令歇業或市場競爭影響？戶戶送宣布在台終止服務

雖然去年5月才從亞馬遜在內投資獲得總額達5.75億美元的G輪融資，同時也與歐美各地區城市及醫院合作，提供疫情間免費餐飲服務的戶戶送 (deliveroo)，稍早宣布將自4月10日下午3點後，全面停止在台灣的餐飲外送服務。

戶戶送稍早在向用戶寄發信件中表示，將在4月10日下午3點後全面終止台灣地區服務，但在全球地區推行服務並未受影響。

若使用者在戶戶送服務仍有剩餘使用金的話，預計在4月10日透過退款方式，將剩餘使用金退還至原本綁定使用付款方式或銀行帳戶，並且在未來至少12個月保留可透過原本帳戶查詢過往在戶戶送服務訂單內容。

而戶戶送官方在後續回應說明，將會針對旗下員工與合作外送服務人員給予適當補償，同時未來也不排除重新在台灣市場提供服務。

至於此次宣布在台終止服務，有可能與去年10月遭交通部公路總局以未完成申請籌設汽車運輸業營業許可，因此以違法從事外送服務開罰新台幣50萬元罰款，並且勒令歇業影響有關，同時也因為包含Uber EATS、foodpanda兩間大型餐飲外送服務業者擴大競爭，導致戶戶送在台灣餐飲外送服務市場難以生存有關。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》