5G基地台助疫情擴散？英國鄉民燒毀多處基地台 電信公司很頭痛

外媒報導英國至少有兩個城市的 5G 基地台被人縱火焚毀，原因在於，當地現在的FB上開始流傳一種陰謀論，認為5G訊號與新冠肺炎疫情的傳播有關。至少包含伯明翰和默西賽德郡的兩座 5G 基地台遭到縱火燒毀。

在3月份Youtube上，開始出現了一些影片，認為 5G 導致新冠肺炎疫情的傳播，該名發表言論的 Thomas Cowan 指出，非洲並沒有大規模爆發疫情，是因為當地沒有 5G訊號。

陰謀論者甚至煞有其事地列出時間表，表示「3G推出的時候，SARS大流行；4G推出的時候，豬流感爆發；現在則是新冠肺炎。你自己判斷這是不是謠言吧......」而這種說法，正好打中了某些人的心聲，造成了大量的轉發。

▲ 「我可以聽到我娘在房間聽WhatsApp說，5G怎麼傳播新冠肺炎...」「不知哪個傢伙透過Whatsapp告訴我娘新冠肺炎是透過5G傳播...」

隨後，「5G 會抑制人類免疫系統」、「病毒會透過基地台的電波傳播」等等訊息就傳了開來，在臉書上還有大量社團，甚至開始鼓勵人們燒毀家中附近的基地台，以保護家人的健康。但是不知道是英國人耳根特別弱，還是特別偏好陰謀論，最近數天，英國多個地方的手機基地台接連遭到破壞，通信也受到影響。

尤其是發生這些事件的多半是在英國的鄉村地區，當地的基地台不像是都市會偽裝成招牌或看板，都是發射塔形式獨立一根突出在半空中，目標明確。

尤其是在肺炎疫情期間，英國很多地區都實施了居家隔離、遠端辦公，因此基地台被破壞，對於他們的工作也受到影響。

這也讓英國政府以及電信公司非常頭痛，光是對付疫情已經忙不過來了，現在還要因為那些相信陰謀論的人去放火燒毀基地台而疲於奔命。

在多個5G基地台的信號塔遭到焚燒後，英國內閣大臣邁克爾‧戈夫（Michael Gove）週六表示，將5G信號基地台與新冠病毒傳播聯繫在一起，這種陰謀論是危險的，是完全錯誤的。他表示「這完全是胡說，是危險的虛假信息。」

將5G信號基地台與病毒連結在一起沒有任何科學依據，「這是最壞的假消息。現實情況是，行動網路對於現代人來說，都是絕對必不可少的」。如果5G基地台消失，對於現在疫情來說不但沒有幫助，而且可能會有更多的人，因為資訊不流通，而導致更大的恐慌。

新聞來源：bbc

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