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Google發表疫情後全球社區流動報告 台灣這些區域竟增17％

聯合新聞網 / INSIDE

在台灣增加最多的活動地點不是藥局或住家，而是國家公園等風景名勝，在清明假期後還會增加多少，不免讓人擔心！

武漢肺炎新冠狀病毒疫情在全球蔓延，衝擊各大產業，也對人類活動造成極大影響，居家隔離下，大眾運輸與零售商店、餐廳的流量降低，不過你是否也會好奇，在疫情後對人類活動具體產生哪些變化？昨日 Google 發表新冠狀病毒社區流動報告COVID-19 Community Mobility Reports）可以幫助你追蹤各地區場所變化。

Google 透過地圖透過受保護的匿名數據追蹤用戶活動範圍在疫情前後的趨勢變化，只要在網頁輸入國家城市，就能生成該區的報告並以 PDF 檔下載，Google 表示隨著全球各區對 COVID-19 各種應變措施，Google 地圖等產品中使用類似的匿名數據可協助當局進行關鍵決策的評估。

此報告顯示出隨時間變化的活動位置趨勢變化，包含像是零售、娛樂、雜貨店和藥房，公園、公車站、工作場域和住宅區，目前報告更新到 4 月 2 日。

這份報告可觀察到不少受疫情重創的歐美城市都有較大的變化，台灣數據變化相對小，餐廳、購物中心和遊樂園、博物館、圖書館電影院等頻率減少 9%、工作場所減少 1%、大眾運輸站點減少幅度較大下降 24%。

疫情後活動增加的場所，藥局、超市等增加 3％、住宅區增加 4 ％，然而，國家公園、海灘、廣場、碼頭等戶外區域卻增加了 17%，這樣的數據也不免讓人擔心，雖然空曠但是人群聚集也增加傳播的風險。

近日清明連假南部墾丁大街人潮洶湧，「社交距離」恐難實行，對此指揮中心也向墾丁當地發出「國家級警報」，還有其他景點像是阿里山森林遊樂區、花蓮東大門夜市、嘉義文化路、台南關子嶺、虎頭埤、烏山頭水庫及湖境度假會館等埤塘風景區、高雄興達港、旗山老街、雲林北港朝天宮等。提醒民眾保持室內 1.5 公尺，及室外 1 公尺以上的社交距離，若無法保持社交距離，則應配戴口罩。

值得注意的是，以上這份報吿統計至 4 月 2 日，網頁顯示約兩到三天後會更新報告，經過清明連假，究竟這些區域還會增加多少，屆時就能知曉，有興趣的讀者可以前往此連結關注各區趨勢變化。

《本文作者 Anny，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

社交距離 疫情 北港朝天宮 國家公園 新冠肺炎 COVID-19 Google 清明節

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