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美國娛樂軟體協會 確定明年E3 2021將於6月15日至17日舉辦

聯合新聞網 / 楊又肇

美國娛樂軟體協會日前已經確定取消今年度的E3 2020展出活動，同時也強調預計在6月透過線上活動形式向全球玩家展示最新遊戲內容，而稍早則是與合作夥伴確認明年度的E3 2021展期活動時間，預計會在6月15日至17日間舉辦，地點同樣位於美國洛杉磯會議中心。

目前美國娛樂軟體協會尚未確認預計6月以線上活動行舉辦內容將如何呈現，但似乎已經確定將以「重塑 (reimagined)」作為展出主題，意味經歷今年因疫情影響而取活動，將會以全新面貌展出內容回歸。

不過，美國娛樂軟體協會並未針對「重塑」主題作進一步分享，或許會在日後再做具體說明。

而在E3 2020正式確認取消後，包含微軟、Ubisoft在內業者均表示將以各自獨立活動呈現接下來預計推行遊戲新作，而IGN網站則計畫與Square Enix、Bandai Namco、2K Games、SEGA、亞馬遜、Google Stadia、Twitter、Devolver Digital與THQ Nordic等業者合作舉辦夏日電玩活動，預計會在今年6月初展開。

另一方面，由於受到疫情影響之下，不少遊戲內容也選擇延後推出，例如索尼互動娛樂與稍早便Naughty Dog便對外證實許多玩家期待的《最後生還者Part II》將暫時無限期延後，其會等到此波疫情改善，並且讓全球貨運狀況趨於穩定，才會讓遊戲進入市場銷售。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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