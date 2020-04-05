iPhone成功運行Windows 10！ 不需「越獄」Office都用得到

iPhone、Windows，兩種看似毫不相關，但近日有人成功用iPhone安裝和運行最新的Windows 10和Office 2019，而且不需要「越獄（jailbreak）」。

YouTube頻道「Hacking Jules」在13分鐘的短片中，展示在iPhone X（iOS 13.4）運行Windows 10，包括開機、進入桌面、開始功能表，以及使用Office軟件等。

有YouTuber拍影片展示在iPhone X（iOS 13.4）運行Windows 10，包括開機、進入桌面、開始功能表。圖／Hacking Jules

就連Office軟件都能運用自如。圖／Hacking Jules

想要在Office Word上打字也不是問題。圖／Hacking Jules

「Hacking Jules」是利用iPhone X打開應用程式UTM，啟動Windows 10 v1607版本。

不過以iPhone運行Windows 10也有缺點，光是安裝Windows已經要花2小時，開機亦需要20分鐘，更遑論在Windows使用軟件了。「Hacking Jules」估計在新款iPhone或iPad上，會有更好表現。

還可以使用只有Windows系統才有的小畫家。圖／Hacking Jules

「Hacking Jules」之前已試過在iPhone 7上運行Windows Vista，以及在iPhone X運行Windows 95、macOS 8系统。

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文章授權轉載自《香港01》