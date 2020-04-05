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iPhone成功運行Windows 10！ 不需「越獄」Office都用得到

香港01 / 記者李家樑／報導
Phone、Windows，兩種看似毫不相關，但近日有人成功用iPhone安裝和運行最新的Windows 10。圖／Hacking Jules
Phone、Windows，兩種看似毫不相關，但近日有人成功用iPhone安裝和運行最新的Windows 10。圖／Hacking Jules

iPhone、Windows，兩種看似毫不相關，但近日有人成功用iPhone安裝和運行最新的Windows 10和Office 2019，而且不需要「越獄（jailbreak）」。

YouTube頻道「Hacking Jules」在13分鐘的短片中，展示在iPhone X（iOS 13.4）運行Windows 10，包括開機、進入桌面、開始功能表，以及使用Office軟件等。

有YouTuber拍影片展示在iPhone X（iOS 13.4）運行Windows 10，包括開機、進入桌面、開始功能表。圖／Hacking Jules
有YouTuber拍影片展示在iPhone X（iOS 13.4）運行Windows 10，包括開機、進入桌面、開始功能表。圖／Hacking Jules

就連Office軟件都能運用自如。圖／Hacking Jules
就連Office軟件都能運用自如。圖／Hacking Jules

想要在Office Word上打字也不是問題。圖／Hacking Jules
想要在Office Word上打字也不是問題。圖／Hacking Jules

「Hacking Jules」是利用iPhone X打開應用程式UTM，啟動Windows 10 v1607版本。

不過以iPhone運行Windows 10也有缺點，光是安裝Windows已經要花2小時，開機亦需要20分鐘，更遑論在Windows使用軟件了。「Hacking Jules」估計在新款iPhone或iPad上，會有更好表現。

還可以使用只有Windows系統才有的小畫家。圖／Hacking Jules
還可以使用只有Windows系統才有的小畫家。圖／Hacking Jules

「Hacking Jules」之前已試過在iPhone 7上運行Windows Vista，以及在iPhone X運行Windows 95、macOS 8系统。

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文章授權轉載自《香港01》

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