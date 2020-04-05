Sony成立1億美元全球救助基金 協助對抗新型冠狀病毒

Sony宣布，將因應目前新型冠狀病毒成立COVID-19全球救助基金，預計對外提供1億美元資金，向全球受到新型冠狀病毒疫情影響人們提供協助。

Sony說明，COVID-19全球救助基金將向第一線醫護人員，以及投入抗疫工作人員進行協助，另外也包含必須透過遠距上課的學生與教職人員，而包含娛樂產業的創作人員也會是此項救助基金協助對象。

其中，Sony將會提供1000萬美元資金，並且與全球公益組織合作，向第一線醫護人員與投入抗疫工作人員提供協助。針對需要透過遠距上課的學生與教職人員，Sony也計畫利用現有技術協助遠距上課需求，並且讓教職人員能以更合適方式進行遠距教學。

由於Sony本身持續致力推動影音、遊戲產業發展，因此在此次全球救助基金也額外著重協助影音及遊戲內容相關產業，預期透過此項基金協助相關產業工作人員減緩此波疫情產生影響。

Sony社長吉田憲一郎表示，將以旗下資源協助更多對抗疫情工作人員，同時也期望能協助更多因疫情影響學業兒童，以及受疫情影響的影音、遊戲產業。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》