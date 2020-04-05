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美國FCC將針對 Wi-Fi 6E規格使用的6GHz頻段資源進行表決

聯合新聞網 / 楊又肇

Wi-Fi聯盟日前確認將以Wi-Fi 6E作為標示，並且規劃用6GHz頻段擴展Wi-Fi 6無線網路連接資源後，美國聯邦通訊委員會 (FCC)稍早宣布將於4月23日投票表決，藉此確定規劃哪些6GHz頻段頻寬可挪用。

相比先前Wi-Fi採用的5GHz頻段，6GHz頻段最多可容納14個額外80MHz頻寬，或是7個額外160MHz頻寬，搭配現有Wi-Fi無線網路連接資源，將可讓透過Wi-Fi無線網路連接運作的裝置增加5倍。此外，藉由6GHz頻段連接的話，同時也能避開既有Wi-Fi連接網路頻段，避免網路傳輸壅塞情況。

而美國聯邦通訊委員會在去年9月就已經表明將開放6GHz頻段資源，讓更多Wi-Fi連網裝置能更順利連接網路資源。

不過，由於目前6GHz頻段主要用於公共網路、公共安全設備連接使用，因此美國聯邦通訊委員會預計在4月展開投票表決，將會決定如何規畫運用6GHz頻段資源，藉此讓民間無線網路連接應用能有更多可用資源。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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