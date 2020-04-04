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T-Mobile與Sprint完成合併 美國電信市場進入三強鼎立時代

聯合新聞網 / 楊又肇

美國電信業者T-Mobile於美國當地時間4月1日正式宣布完成與Sprint合併，未來將以T-Mobile名稱繼續運作，並且將於全美地區擴大推行旗下5G連網服務。

T-Mobile最早在1018年4月確定雙方合併計畫，其中更經歷重新擬定收購條款，導致正式合併時間延後。正式合併後，全新T-Mobile市值約可達1460億美元，而現行用戶人數則約在1.4億人規模。

而目前雙方終於確認於美國時間4月1日起正式完成合併，T-Mobile母公司德國電信將持有合併後公司約43%股權，相比先前收購協議擬定的42%持股比例略增，而Sprint母公司Softbank則會持有24%股權，其餘33%股權則由一般股東合計持有。

同時，Softbank將在合併完成後，將所獲得約4880萬股T-Mobile股權轉讓給合併後的新公司，並且以11.31股Sprint股權換1股T-Mobile股權為計算，而Sprint現有股東則會依照原本換股比例計算。

在T-Mobile與Sprint正式合併後，T-Mobile現任執行長John Legere將會在4月30日離開T-Mobile卸任，轉由現任營運長Mike Sievert接手執行長職位。

目前T-Mobile已經在2019年12月6日開通其5G網路服務的T-Mobile，並且在美國境內提供採用600MHz頻段的5G網路服務，同時帶來覆蓋絕大多數美國境內地區 (包含夏威夷等非美國本土地區)網路營運範圍，標榜將可讓超過2億名用戶連接使用5G網路服務。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

夏威夷 德國 5G

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