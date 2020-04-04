疫情持續在美擴大 蘋果5月初以前維持關閉直營門市

雖然蘋果之前透露最快會在4月上旬讓大中華地區之外的Apple Store恢復營業，但顯然在新型冠狀病毒疫情仍持續在美國境內加劇之下，將會繼續讓Apple Store直營門市維持關閉，並且讓員工維持彈性在家工作。

由於目前美國境內疫情仍未有好轉情況，因此蘋果負責Apple Store相關業務主管Deirdre O’Brien再次透過內部信件向員工說明，將會在5月初以前維持讓Apple Store直營門市關閉，同時也會讓員工繼續維持在家工作，非必要情況下盡量避免進入辦公室。

同時，Deirdre O’Brien也在信件內表示將會持續觀察各地區疫情狀況，並且配合各地區政府機構與公共衛生單位指示，評估是否重新開放各地區恢復進入辦公室工作。

另一方面，蘋果也透露將研究如何讓有小孩的員工維持工作彈性，並且確保這些員工能照顧必須在家遠距上課的小孩，同時也鼓勵有此需求的員工可以向主管反應，並且提供適當協助。

在此之前，蘋果原本計畫讓大中華地區之外的直營門市暫時關閉至3月27日，而在隨後更新聲明則將時間調整為後續公告，原因在於新型冠狀病毒疫情後續開始在美國、歐洲地區擴大產生影響，因此也讓Apple Store直營門市營運時間受到影響。

目前蘋果在美國境內的直營門市約有270家，現階段因為疫情影響緣故，使得蘋果將大中華地區之外的直營門市關閉。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》