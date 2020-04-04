Gamescom 2020可能改為數位形式 將評估是否維持舉辦實體活動
雖然日前宣佈維持在今年8月底於德國科隆舉辦Gamescom 2020，但主辦單位Koelnmesse稍早宣布將規劃以數位形式舉辦此次活動，但仍會在5月中旬以前評估是否能舉辦實體活動。
依照Koelnmesse說明，隨著新型冠狀病毒疫情在歐洲地區升溫，同時也有不少國家加強外出管制，甚至進入封城階段，因此針對原本預計在8月舉辦的Gamescom 2020電玩展活動，將規劃以數位形式呈現，同時也會持續與科隆在地政府單位進行討論，預計在今年5月中旬將可確認是否能順利舉辦實體活動。
若未來評估不適合舉辦實體活動，Koelnmesse表示將會針對已經完成預購門票部分提供退款。
在先前說法中，Koelnmesse表示將依照原訂計畫於8月25日舉辦Gamescom 2020活動，認為活動時間是在今年8月下旬，屆時影響應該會有所改善。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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