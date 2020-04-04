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基於疫情造成未來財務不確定 全錄宣布放棄收購HP

聯合新聞網 / 楊又肇

因為近期新型冠狀病毒疫情導致未來財務發展充滿不確定性，全錄稍早宣布將放棄收購HP，同時也不會繼續藉由增加HP董事會席位數量發動內部提議收購作法。

依照全錄說明，由於目前新型冠狀病毒疫情影響，導致未來財務發展充滿不確定性，因此決定取消收購HP，另外也確定不會繼續藉由取得HP董事會多數席位，並且從內部發動收購提議作法。

在此之前，全錄已經將原本提議收購HP的報價，從原本每股22美元提高至24美元，計畫以總計總值近350億美元價格提議收購，但始終被HP以低估其市值為由拒絕，甚至HP董事會主席Chip Bergh更向投資者發出聲明，表示在當前面臨新型冠狀病毒影響，若接受全錄收購要約，將會面臨複雜公司合併程序影響產生「災難」，因此認為不應將目前寶貴時間等資源放在討論是否接受全錄收購。

Chip Bergh認為，依照全錄現行營運狀況，強行收購HP之後勢必會造成鉅額債務負擔，甚至造成雙方公司品牌更大影響，因此認為將無法為投資者帶來更大利益，甚至更使此項收購提議顯得不切實際。

不過，HP目前也面臨內部組織精簡，並且計畫在2022年底前裁撤7000-9000名人力，藉此讓每年支出金額可減少10億美元規模，同時也有消息指稱HP內部並不排斥收購提議，甚至也與全錄洽談收購可行性，但顯然雙方後來並未達成共識。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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