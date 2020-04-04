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麻省理工學院透過石墨烯與氮化硼 實現「真」Wi-Fi無線充電

聯合新聞網 / 楊又肇

透過Wi-Fi技術進行無線充電的想法，其實很早之前就已經提出，只是礙於現有技術難以有足以實用的充電效率表現，使得此項技術依然只能停留在實驗室階段。不過，麻省理工學院稍早藉由石墨烯與氧化硼材質，讓Wi-Fi無線充電所轉換電力可以變得更加完整。

由於透過Wi-Fi無線電波所產生電磁輻射僅有微幅含量，同時也相當容易消散，因此要利用這些微幅電磁輻射作為充電來源，實際上並不容易。

而在稍早由麻省理工學院提出原型設計，則是利用純度相當高的石墨烯，搭配氮化硼材質，並且搭配天線蒐集周遭Wi-Fi無線電波所產生電磁輻射，接著透過石墨烯進行整流，進而產生直流電，過程中也會透過氮化硼減少電磁輻射散射情況，藉此讓絕大部分蒐集的電磁輻射可以被轉換成充電能量。

不過，即便能將空氣中的Wi-Fi無線電波所產生電磁輻射有效率蒐集使用，實際能被有效轉換充電能量依然有限，僅能讓特定小型裝置維持供電運作，因此像是僅需微幅電力即可驅動的物聯網感測設備，自然就很適合透過這樣的方式維持供電。

但是如果是要將此項技術套用在日常生活常見的手機、筆電的話，不僅要改變原本充電方式，另一方面還是會面臨充電效率趕不上耗電速度情況，反而不如透過有線或既有無線充電技術補充電力。

因此要達成透過Wi-Fi連接方式持續為裝置充電，藉此讓手機或筆電裝置能達成更長時間使用目的，顯然還是要等更久時間才有可能實現。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

輻射 無線充電 WiFi

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