因應疫情自我防護需求 foodpanda推出祭祖拜拜用品代購外送服務

因應近期清明掃墓需求，foodpanda配合近期疫情影響，針對出門意願較低的消費者提供祭祖拜拜用品外送服務，同時也透過旗下自有電商品牌熊貓嚴選 (pandanow)則全新推出精選「祭祀組合包」，並且藉由熊貓商城 (pandamart)上架銷售鮮花、水果，以及獨家合作的「富山檀香」提供各種祭祀及宗教用品，讓消費者無須出門即可輕鬆準備所有祭祖拜拜用品。

foodpanda表示，由於目前新型冠狀病毒疫情影響之下，讓不少消費者出門意願降低，同時政府機構也呼籲民眾在疫情期間減少聚集情況，因此也建議清明掃墓期間可採取分批祭祖，或是改變過往祭拜形式，藉此減少群聚感染風險。

不過，採買祭祖拜拜用品依然會是消費者近期明顯需求，因此foodpanda也順勢透過旗下生鮮雜貨外送服務，藉由旗下自有電商品牌熊貓嚴選推出精選「祭祀組合包」，同時搭配熊貓商城近期上架的鮮花、水果等商品。

另外，foodpanda也獨家與富山檀香合作提供各種祭祀及宗教用品，讓消費者能輕鬆透過手機下單，即可透過專人協助備齊祭祖拜拜所需用品，並且快速透過外送服務送達消費者手上。

透過簡化採購祭祖拜拜用品，foodpanda預期也能減少消費者必須上街採購情況，藉此降低在疫情期間可能遭受感染機會，同時也能減輕採購用品花費時間與人力。

除了透過外送服務協助消費者採購祭祖拜拜用品，foodpanda同時也推出全平台免服務費，以及300元購物金優惠，讓消費者能輕鬆透過熊貓商城訂購商品，或是藉由foodpanda外送服務訂購各類餐飲。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》