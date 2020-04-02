NBA證實！16名隊伍球員將進行《NBA 2K》電競賽事對決

先前傳出NBA將以《NBA 2K》遊戲舉辦為期10天的球員對抗賽活動，並且將由ESPN進行轉播的消息後，NBA隨即對外證實此項消息，確定將由16名隊伍球員進行《NBA 2K》電競賽事對決，並且預計會從美國當地時間4月3日起，透過為期10天的對抗賽活動進行，同時也確認會由ESPN進行轉播，分別透過NBA官網、Twitter、Twitch、Facebook與YouTube頁面播放。

而預計參與此次電競賽事對決的球員，分別包含布魯克林籃網隊的Kevin Durant、亞特蘭大老鷹隊的Trae Young、波特蘭拓荒者隊的Hassan Whiteside、猶他爵士隊的Donovan Mitchell、鳳凰城太陽隊的Devin Booker、克里夫蘭騎士隊的Andre Drummond、芝加哥公牛隊的Zach LaVine、洛杉磯快艇隊的Montrezl Harrell、印第安納溜馬的Domantas Sabonis、鳳凰城太陽隊的Deandre Ayton、丹佛金塊隊的Michael Porter Jr.、華盛頓巫師隊的Rui Hachimura、洛杉磯快艇隊的Patrick Beverley、沙加緬度國王隊的Harrison Barnes、邁阿密熱火隊的Derrick Jones Jr.，以及NBA全明星中鋒「表弟」DeMarcus Cousins，總計16名球員參與。

賽事將由每名球員選擇8支隊伍，而每支隊伍在賽事過程中僅能被使用一次，並且採前兩輪比賽均以單場決勝負，並且在準決賽與決賽採三局兩勝制決定勝負。第一場賽事將由Kevin Durant對上Derrick Jones Jr.，並且透過《NBA 2K》遊戲進行線上對決。

第一場賽事預計在美國東岸時間4月3日晚間7點進行，並且由ESPN進行轉播，最後決賽則會在4月11日舉辦，並且將由NBA以最後勝出者的名義捐出10萬美元，用於協助對抗新型冠狀病毒疫情。

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