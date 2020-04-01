Gogoro VIVA Plus默默揭曉 系列車款售價限時調降
除了在今天 (4/1)宣布將先前宣布推出的Gogoro VIVA Lite以限時降價形式促銷，讓實際購車價格加上政府補助後，能低於新台幣3萬元價格銷售。而另一方面，Gogoro也默默宣布推出扭力更大的Gogoro VIVA Plus。
而相比標準版Gogoro VIVA設計，Gogoro VIVA Plus額外在手把上配置可作為充電使用的USB連接孔，另外配色部分也增加野莓藍、櫻桃紅與芥末黃在內顏色選項。
最大不同地方，則是將原本GH1整合式鋁合金輪轂馬達扭力輸出提高，相比標準版採用96Nm@200rpm，一口氣提高至115Nm@200rpm，因此預期在坡度較高地區騎乘，或是在道路超車表現都會比標準版好。
至於操作模式與僅採用單顆電池供電運作，都跟標準版Gogoro VIVA相同，而建議售價則將以新台幣5萬8980元價格銷售。配合Gogoro VIVA Plus推出，Gogoro也將標準版Gogoro VIVA價格進行限時調降，配合政府補助後價格僅為新台幣2萬9980元。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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