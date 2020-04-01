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俄羅斯也支持…中國提議採全新網路架構 可能更容易監控、斷網

聯合新聞網 / 楊又肇

英國金融時報報導指稱，中國電信、中國聯通、華為，以及中國工信部稍早向聯合國旗下國際電信聯盟 (International Telecommunication Union,ITU)遞交全新網路架構 (New IP)設計，希望能在2030年以前取代現有以TCP/IP為主的網路架構。

之所以提出全新網路架構，主要因應當前網路組態已經與早期單純透過IP位址定義裝置在網路位置模式不同，因此難以對應目前普及應用的行動網路、物聯網連接需求，以及包含特定用途的工業網路與衛星網路等網路架構明確位置定義。

另一方面，雖然目前IP位址已經從原先以32位元定義的IPv4，逐漸進展到以128位元定義的IPv6，藉此定義更多聯網裝置在網路上的位置，但是對於虛擬化的連網應用，例如VPN或虛擬機器 (Virtual Machine,VM)，依然無法實際具體定義其網路位置。

因此由中國電信、中國聯通、華為及中國工信部提出全新網路架構，不僅可讓IP位址長度不受限制，處於相同網路環境內的裝置更可彼此通訊，無需透過整個網路連接，同時也讓實體裝置或虛擬化設備使用IP能被清楚定義、識別，而使用者也能自定IP位址標頭，並且允許使用數據封包客製化功能。

不過，由於此項全新網路架構同時也加入追蹤識別功能，因此也造成市場看法認為將可讓政府機構更容易透過此特性追蹤特定連網裝置，以及使用者資訊與傳遞數據封包內容，甚至也能直接阻斷特定IP位址的連接功能。

目前沙烏地阿拉伯、俄羅斯與伊朗均表示支援此項全新網路架構提議，而中國自然也表示會採用此網路架構設計。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

俄羅斯 國旗

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