快訊

美國航母羅斯福號出現疫情 艦長寫信求援！

今起搭雙鐵、客運強制戴口罩 交通部：不配合依法開罰

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA因疫情暫停賽季 傳將以「NBA 2K」電競舉辦球員對抗賽

聯合新聞網 / 楊又肇

或許比照F1將賽事改以娛樂性質成分較高的電競活動呈現，日前宣佈因新型冠狀病毒疫情影響而宣布暫停賽季活動的NBA，或許也有可能透過以《NBA 2K》遊戲舉辦為期10天的球員對抗賽活動，並且將由ESPN進行轉播。

依照美國Yahoo運動頻道記者Chris Haynes取得消息，表示NBA有意透過《NBA 2K》遊戲舉辦電競賽事活動，預計從美國當地時間4月3日起舉辦，並且將以為期10天賽程呈現，同時將由ESPN進行轉播。

其中，活動預期將邀請猶他爵士隊當家球星Donovan Mitchell、獲得四屆全明星的DeMarcus Cousins，以及獲得兩屆全明星Andre Drummond在內知名球員，總計至少會有16名球員參與此項賽事活動。

具體細節似乎尚未作最後確認，但Chris Haynes說法透露包含布魯克林籃網球員Kevin Durant也會參與此次活動。

實際上，在NBA於3月12日宣布因疫情暫停賽事後，鳳凰城太陽隊便透過官方Twitter宣布透過《NBA 2K》繼續進行賽事活動，並且由《NBA 2K》電競聯賽曼菲斯灰熊隊發展聯盟球隊棕熊成員Antonio "UniversalPhenom"Saldivar，以及代表達拉斯獨行俠出征的獨行俠品牌大使Lawrence "Buddy" Norman對戰。

而西班牙足球甲級聯賽不久前也透過「慈善FIFA大賽」，藉由《FIFA 20》遊戲形式延續賽事活動關注，同時F1也改由現役車手、明星人物透過F1 Esports Virtual Grand Prix電競賽事活動延續全球粉絲目光關注。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

疫情 車手 足球 NBA

延伸閱讀

NBA／全額支薪到五月底 籃網老闆開支1.83億元

美疫情如恐怖片 德羅展呼籲重視心理健康

盼續留籃網 哈里斯：誰不想和杜蘭特、厄文同隊？

詹皇喊話言猶在耳 傳公牛王朝紀錄片確定提前

相關新聞

俄羅斯也支持…中國提議採全新網路架構 可能更容易監控、斷網

英國金融時報報導指稱，中國電信、中國聯通、華為，以及中國工信部稍早向聯合國旗下國際電信聯盟 (International Telecommunication Union,ITU)遞交全新網路架構 (New IP)設計，希望能在2030年以前取代現有以TCP/IP為主的網路架構。

NBA因疫情暫停賽季 傳將以「NBA 2K」電競舉辦球員對抗賽

或許比照F1將賽事改以娛樂性質成分較高的電競活動呈現，日前宣佈因新型冠狀病毒疫情影響而宣布暫停賽季活動的NBA，或許也有可能透過以《NBA 2K》遊戲舉辦為期10天的球員對抗賽活動，並且將由ESPN進行轉播。

產能轉向OLED！三星、LG確定今年底退出傳統LCD面板生產

三星稍早對外宣布，將在2020年底前終止所有傳統LCD面板生產作業，未來所有產能都將轉向OLED面板製作。

蘋果傳鬆綁規定 尚未發表新品可帶回家繼續研發工作

雖然蘋果過去基於產品保密，進而嚴格限制員工不得將研發內容帶出辦公園區，但是在目前新型冠狀病毒疫情影響之下，蘋果似乎也對此項規定有所鬆綁。

哈伯望遠鏡三十歲了！上NASA網站找出你生日拍的太空照

你生日那天，哈伯望遠鏡看到了什麼？哈伯太空望遠鏡進入軌道 30 週年，由於其可以替換零件並由太空人維修的設計，是 NASA 最長壽的觀測站之一，更觀測到不少重要事件，從基礎促進了人類對於太空的認知。

能打237,823年視訊電話！雲端儲存公司BackBlaze硬碟總容量突破1EB

每一季都會公布 HDD 機械式硬碟故障率排行榜的雲端儲存公司 BackBlaze 日前宣布公司儲存總容量突破了 1EB 容量的里程碑！

前台灣微軟總經理邵光華 證實加入帶領Google Cloud業務

在昨日 (3/30)向媒體提供如何藉由G Suite彙整遠距工作資源，藉此在疫情影響中維持辦公效率的新聞資訊中，Google同時也「對外證實」由前任台灣微軟總經理邵光華擔任Google Cloud台灣總經理。

可設定車內溫度！Uber在台推「菁英Plus」 可選寬敞車輛、不與司機對話

Uber昨日 (3/30)在台宣布，率先在大台北地區推出全新乘車選項「菁英Plus」，讓使用者能選擇更寬敞、舒適的車內空間，甚至可以搭車前預先設定車內溫度，以及司機對話選項。

疫情在走MWC要有？明年西班牙盛會得去的四個理由

通訊業者年度盛事世界行動通訊大會（MWC），今年因新冠肺炎，主辦單位GSMA首度取消。而原定在MWC展期舉行的新機發表，則紛紛改成了線上發表。既然發表會可以透過線上，超越時間與空間限制，明年3月的MWC還值得參加嗎？

美國境內旅遊、運輸企業因疫情大受影響 但IT基礎架構與金融服務仍積極徵才

新型冠狀病毒疫情擴大下，幾乎不少企業行號都開始受到影響，除了要求員工除了少數必需回辦公室工作情況，盡量維持在家遠距工作，不少公司已經開始暫停對外招募人才，甚至出現裁員情況。

FCC暫時開放美國境內5.9GHz頻段資源 協助偏遠農村進行抗疫

為了協助美國境內更多偏遠農村地區進行抗疫，美國聯邦通信委員會 (FCC)稍早同意臨時開放原本規劃用於車輛通訊使用的5.9GHz頻段，讓更多遠程醫療、遠端學習應用，或是遠距工作需求能以此連接，避免遠本網路頻寬無法負荷近期增加的龐大連網需求。

傳美國政府將進一步限制向華為晶片產品發展 台積電可能直接受影響

路透新聞報導指稱，美國政府已經準備透過新規範限制華為晶片產品發展，而可能直接受到衝擊的會是台積電。

熱門新聞

全新平價iPhone 9保護殼提前現身！最快4月3號開賣

哈伯望遠鏡三十歲了！上NASA網站找出你生日拍的太空照

8個不該買《動物森友會》的理由？ 網友直言：不適合速食玩家

小米米粉節4月1日起先領現金券 11款新品、百款降價快搶購

9個蘋果裝置實用小技巧 讓你在家工作也能展現神效率

市值超車美國航空業！Zoom為何躍升當今重要軟體 五個原因告訴你

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。