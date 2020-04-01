NBA因疫情暫停賽季 傳將以「NBA 2K」電競舉辦球員對抗賽

或許比照F1將賽事改以娛樂性質成分較高的電競活動呈現，日前宣佈因新型冠狀病毒疫情影響而宣布暫停賽季活動的NBA，或許也有可能透過以《NBA 2K》遊戲舉辦為期10天的球員對抗賽活動，並且將由ESPN進行轉播。

依照美國Yahoo運動頻道記者Chris Haynes取得消息，表示NBA有意透過《NBA 2K》遊戲舉辦電競賽事活動，預計從美國當地時間4月3日起舉辦，並且將以為期10天賽程呈現，同時將由ESPN進行轉播。

其中，活動預期將邀請猶他爵士隊當家球星Donovan Mitchell、獲得四屆全明星的DeMarcus Cousins，以及獲得兩屆全明星Andre Drummond在內知名球員，總計至少會有16名球員參與此項賽事活動。

具體細節似乎尚未作最後確認，但Chris Haynes說法透露包含布魯克林籃網球員Kevin Durant也會參與此次活動。

實際上，在NBA於3月12日宣布因疫情暫停賽事後，鳳凰城太陽隊便透過官方Twitter宣布透過《NBA 2K》繼續進行賽事活動，並且由《NBA 2K》電競聯賽曼菲斯灰熊隊發展聯盟球隊棕熊成員Antonio "UniversalPhenom"Saldivar，以及代表達拉斯獨行俠出征的獨行俠品牌大使Lawrence "Buddy" Norman對戰。

而西班牙足球甲級聯賽不久前也透過「慈善FIFA大賽」，藉由《FIFA 20》遊戲形式延續賽事活動關注，同時F1也改由現役車手、明星人物透過F1 Esports Virtual Grand Prix電競賽事活動延續全球粉絲目光關注。

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