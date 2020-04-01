產能轉向OLED！三星、LG確定今年底退出傳統LCD面板生產
三星稍早對外宣布，將在2020年底前終止所有傳統LCD面板生產作業，未來所有產能都將轉向OLED面板製作。
由於目前市場對於LCD面板使用需求已經大幅減少，包含多款手機都已經全面轉向使用OLED顯示面板，不僅蘋果旗下iPhone機種已經開始採用OLED面板設計，包含過去長時間使用LCD面板打造手機產品的Sony，目前也開始在旗艦手機採用OLED面板設計，而多款中國品牌手機也幾乎在旗下產品採用OLED面板規格。
加上近年來採用LCD面板製作的電視產品價格大幅下滑，使得三星旗下子公司Samsung Display決定縮減LCD面板產能比例，去年10月就已經宣布關閉南韓境內LCD產線，稍早更確定會在2020年底前關閉所有位於南韓境內，以及中國境內的LCD產線，未來將會轉以採用量子點技術的OLED面板為重心。
至於LG Display方面，目前則已經擴大投入OLED面板發展，同樣逐步關閉LCD面板生產，並且預計在今年底前關閉所有LCD面板產線。
除了擴大布局OLED面板發展，包含三星在內面板廠商也計畫投入mini LED面板技術布局，預期應用在更多產品設計，例如可模組化拼接電視，或是筆電產品使用需求。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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