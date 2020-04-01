蘋果傳鬆綁規定 尚未發表新品可帶回家繼續研發工作

雖然蘋果過去基於產品保密，進而嚴格限制員工不得將研發內容帶出辦公園區，但是在目前新型冠狀病毒疫情影響之下，蘋果似乎也對此項規定有所鬆綁。

依照彭博新聞引述消息來源報導指稱，在目前疫情影響情況下，蘋果已經在3月間就已經挑選特定工程人員，並且允許這些工程人員可在家繼續研發尚未對外公開產品，以利在疫情持續影響情況下，讓產品研發維持預期進度。

雖然在此之前，在聖塔克拉拉郡下達要求企業減少眾人聚集情況，並且建議可讓員工在家遠距辦公的指示後，蘋果便減少在新總部與舊總部辦公室工作人員數量，僅保留部分必須在辦公室環境工作人員，例如硬體研發相關技術工程師。

但隨著疫情逐漸加劇，蘋果顯然也必須在員工健康安全與產品研發進度之間作抉擇，因此挑選合適工程人員，使其能繼續在家維持產品研發工作，同時也依然需要做好產品保密，一樣禁止向家人、朋友透露任何有關尚未發表新品資訊。

而在舊金山灣區稍早確定將建議在家遠距工作時間延長至5月1日，意味將會進一步考驗蘋果接下來的產品研發與保密措施，同時能否讓接下來的新品如期對外發表上市，顯然也成為眾人觀察項目。

在稍早看法中，不少觀察論點認為蘋果有可能延後推出原訂在秋季對外公布，並且加入支援5G連網功能的「iPhone 12」，原因包含考量今年疫情影響可能導致市場換機意願低迷，進而造成新機上市銷售表現不佳，因此有可能計畫選在較晚時候推出。但從目前情況來看，蘋果也可能面臨疫情影響產品研發進度，導致新品可能無法趕上預計發表時程。

另一方面，蘋果日前內部信件傳出將在4月上旬左右重新開放美國境內直營門市，讓Apple Store能恢復銷售運作，同時也能受理消費者產品維修等服務，但在目前疫情仍持續升溫情況下，蘋果是否還會進一步作調整，則還無法確認。

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