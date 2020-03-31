聽新聞
test
0:00 / 0:00
哈伯望遠鏡三十歲了！上NASA網站找出你生日拍的太空照
你生日那天，哈伯望遠鏡看到了什麼？
哈伯太空望遠鏡進入軌道 30 週年，由於其可以替換零件並由太空人維修的設計，是 NASA 最長壽的觀測站之一，更觀測到不少重要事件，從基礎促進了人類對於太空的認知。
2020 年 NASA 透過一連串實體與線上活動慶祝哈伯望遠鏡的第 30 個年頭，最近他們發起活動，釋出由哈伯拍下的照片，對應一年 365/366 天。只要在 NASA 活動頁面輸入生日，就可以獲得一張你生日那天哈伯望遠鏡拍下的太空景象。
這些景象各代表一件太空中事件，雖然年份各有不同，不過可以分別對應到每個人的生日日期。
這些照片可以下載原圖，在左下角也會附有詳盡的解說。透過社群線上的互動，遙遠的太空一景不只是空中美麗的亮光，更藉由生日和大眾產生了聯繫。
另外 NASA 在艾德溫・哈伯的舊辦公室也舉辦哈伯太空望遠鏡實體展覽，包括短講、導覽和觀測，介紹哈伯望遠鏡三十年來的工作與發現，以及和詹姆斯・韋伯太空望遠鏡的協作模式等。
另外 NASA 還每日釋出哈伯望遠鏡 30 年的 30 張代表照，以及影片等資源。
想知道你生日的時候哈伯望遠鏡看到了什麼嗎？上 NASA 活動網頁，看看並分享到社群替哈伯望遠鏡慶生吧！
《本文作者Mia，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言