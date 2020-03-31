可設定車內溫度！Uber在台推「菁英Plus」 可選寬敞車輛、不與司機對話

Uber昨日 (3/30)在台宣布，率先在大台北地區推出全新乘車選項「菁英Plus」，讓使用者能選擇更寬敞、舒適的車內空間，甚至可以搭車前預先設定車內溫度，以及司機對話選項。

在台灣地區推行的「菁英Plus」服務，其實等同於去年在美國地區推行的「Uber Comfort」服務，同樣可選擇車內空間較大車種，並且預先在app內選擇期望車內設定溫度，以及是否要求提供服務司機避免非必要交談，藉此提供更舒適的乘車感受。

相比過去推出以黑頭車提供乘車服務為主的「尊榮優步」或「Uber Black」，此次在台推出的「菁英Plus」服務將會以車齡在5年以內，同時車內空間寬敞的車輛提供使用為主，因此兩者之間依然會有服務定位上的差異。

而Uber此次也宣布在台推行的「尊榮優步」服務，同樣也會加入提供可選擇車內設定溫度，並且能要求提供服務司機避免非必要交談，讓使用者能在乘車過程獲得適當休息，或是藉由安靜空間進行電話聯繫。

至於要加入成為提供「菁英Plus」服務的合作司機，除了本身使用車輛車齡必須在5年以內、車內空間夠大，並且維持整潔，本身提供服務獲得評價也必須在4.9分以上，才能加入提供此項服務，對於使用者而言也能確保一定服務品質。

目前在台灣地區已經可以選擇使用「菁英優步」、「尊榮優步」、「樂聚優步」、「寶寶優步」、「關懷優步」、「優步小黃」，以及此次推出的「菁英Plus」服務，藉此對應不同使用需求。

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